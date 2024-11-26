國會南加45區變天 陳德瑞宣布當選

國會議員第45選區參選人陳德瑞（右）宣布當選，現任議員朴銀珠（左）尚未表態。（檔案圖）

在國會加州 第45選區選舉決戰中，民主黨籍越裔參選人陳德瑞（Derek Tran）持續並擴大領先現任共和黨 籍韓裔議員朴銀珠（Michelle Steel），並以超過對手581票的優勢於25日晚宣布當選。

最近兩周以來，隨著更多郵寄選票開出，陳德瑞急起直追，從落後到追平，再到超出，並且擴大領先優勢，從超過100票擴大至25日的581票，比較23日的票數統計又多出36票。25日更新的計票結果僅來自橙縣選務局，洛杉磯縣選舉官員將於26日繼續提供最新計票數據。

儘管最終計票結果尚未正式宣布，但陳德瑞已於25日晚上發布消息宣布勝選，並強調這一勝選是「社區精神與韌性的象徵」。他指出，「作為越南 裔難民的兒子，我深知許多家庭在我們選區為了追求更美好生活所做出的努力與犧牲。」他將成為首位代表美國最大越南裔社區的越南裔國會議員。

但截至25日晚，朴銀珠尚未承認敗選。她的競選發言人表示，朴銀珠對本次選舉結果暫無新的評論。

在等待最終結果的同時，雙方候選人已向支持者籌款，以應對可能的重新計票。此外，雙方競選團隊也積極協助選民解決因簽名缺失或資訊錯誤等問題的選票，確保這些選票能夠被計入。選票處理的截止日期是12月1日。

隨著加州進入計票的第四周，這場選戰引發了更多關於選舉過程的關注。共和黨全國委員會主席沃特利（Michael Whatley）對加州計票過程表示批評，指責該州接受選舉日後七天內的郵寄選票，並需要長達一個月才能完成計票，強調需要選舉改革來保障選民的選票權利。

同時，企業家馬斯克（Elon Musk）也發表言論，質疑選舉過程中的監督機制，並呼籲對選民身分驗證加以改革，儘管加州並不要求選民提供身分證。

加州州務卿Shirley Weber在早些時候表示，加州的選舉程序設計目的是「準確計算每一張合格選票」，並且已經採取多項措施來確保選舉的公正性，包括簽名驗證、機器審核和人工重新計票。

據悉，選舉官員將在未來幾天內繼續計票，並需在12月3日之前完成選舉結果認證。