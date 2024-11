好萊塢大遊行亮點多 南加華人參與規模更勝過往

南加華聯屆時會有200人參加。(記者張宏/攝影)

第92屆好萊塢 聖誕大遊行25日舉行記者會,今年好萊塢大遊行亮點頗多,美國南加 州華人社團聯合會將組織200人隊伍參與遊行,不僅規模超過以往,且會有巨型熊貓和中國56個民族參與遊行。

(影音來源:記者張宏)

好萊塢聖誕大遊行歷史悠久,是全美最具影響力的遊行盛會之一。每年11月最後一個星期日舉行,今年也不例外,12月1日晚上現場觀眾預計達數十萬人。

洛杉磯市議員Monica Rodriguez表示,今年遊行會有90個明星參加、12個洛縣獲獎樂隊、 13個人物氣球、五輛花車、共75個角色的11個現場表演等亮點。

熱門音樂劇「魔法壞女巫」(Wicked)的演員演唱歌曲「永遠」。該音樂劇將於12月4日至2025年2月2日在加州 好萊塢Pantage劇院上演。義大利流行歌劇歌手Anna Azerli將演唱O Come的「All Ye Faithful」,CW即將播出的「幻像大師」(Masters of Illusion)第11季中的明星魔術師My Uyên也會出現在游動隊伍,2003年美國偶像第二名得主Clay Aiken演唱「Do You Hear What I Hear」。

演員Jeremy Renner、兩屆艾美獎得主Mario Lopez、洛杉磯市的市議員等90名流和各界代表將出席今年的遊行。

從左至右依次是許承武、林日昇、李嘉壁、变脸演员、陳慧碧、江風年。(記者張宏/攝影) 南加華聯已數年參與好萊塢大遊行。(記者張宏/攝影) 川劇變臉。(記者張宏/攝影)

活動上最亮眼之一,是南加華聯帶來的八呎高巨型大熊貓和中國56個民族盛裝遊行部分。記者會上,南加華聯帶來川劇變臉和舞龍舞獅。活動總策劃陳慧碧表示,這是她第三次總策劃和主持,在原有舞獅舞龍、功夫表演基礎上,今年新增兩個巨大熊貓參與表演,展示希望友誼與和平,還有中國56個民族組成的方隊。

陳慧碧說,華人社團參與多次聖誕遊行,每次都非常成功和圓滿。這次遊行隊伍將由200人組成,分別是舞龍舞獅、中華武術、腰鼓扇子、漢服表演、旗袍表演等,這些都是中華文化最有代表性的元素。