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南加感恩節周迎降雨 出行需小心

洛杉磯訊
本周南加天氣以多雲和間歇性降雨為主。圖為示意圖。（Pexels）
本周南加天氣以多雲和間歇性降雨為主。圖為示意圖。（Pexels）

感恩節周，洛杉磯地區居民應提早備好雨具。根據國家氣象局預測，本周南加天氣以多雲和間歇性降雨為主，大部分雨量預計集中在25日深夜到26日傍晚。

根據預報，洛杉磯縣的降雨量預計少於半吋，無大範圍淹水或明顯降雪，最強降雨預計發生在26日。不過，感恩節白天降雨預計會停止，民眾無需過於擔憂。

預報指出，感恩節當日（11月28日），雖然天氣多雲，但不會影響節日氣氛。預計當天最高氣溫為69度，夜間多雲且氣溫保持溫和，降至53度。29日（黑色星期五）的天氣與感恩節類似，多雲為主並伴隨降雨的機率，白天最高氣溫達68度。夜間可能出現陣雨，雨勢預計在30日凌晨4時前逐漸停止。打算黑五外出購物的民眾，需留意天氣變化。

到12月1日，預計洛杉磯將迎來更多陽光，最高氣溫接近70度，為這個以灰濛和間歇性降雨為主的感恩節周畫上晴朗的句點。氣象專家提醒，未來數日天氣變化多端，民眾需及時關注最新天氣預報，做好相關準備。

國家氣象局氣象學家Torry Dooley表示，在感恩節這一周，一個風暴系統將侵襲太平洋西北地區，並將持續至11月26日，高海拔地區將出現降雨和降雪。

感恩節 洛杉磯 黑色星期五

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