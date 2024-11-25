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奇諾岡華協年度會員匯演 盛況空前

記者張宏/洛杉磯即時報導
演出共有26個節目，上百名華協會員參與表演。（記者張宏／攝影）
演出共有26個節目，上百名華協會員參與表演。（記者張宏／攝影）

奇諾岡華協主辦的年度會員匯報演出23日在Mt. SAC劇院舉行，今年主題為「感恩二十載！守護，同心華裔」。演出共有26個節目，上百名華協會員參與表演，500名觀眾到現場觀看，規模空前。

演出以中國傳統舞獅「吉獅獻瑞」開場，來自Ayala高中的12名演員以舞獅的形式從觀眾席走上舞台，引來熱烈掌聲。奇諾谷商會（Chino Valley Chamber of Commerce）為華協會長廖博士頒發驕傲成員獎（Proud of Member）。廖偉民表示，在即將過去的2024年，華協在眾多會員的不懈努力下取得豐碩成果，協會規模日益壯大，影響力也得到空前提高，為華人社團服務的努力得到回報。舉辦此類活動的初衷是為團結在美華人，弘揚中國傳統文化，並為美國本地人提供接觸和瞭解華人文化的機會。華協在此過程中扮演關鍵角色，通過多樣活動和宣傳，向其他族裔介紹中國文化，增進他們對華人文化的認識。

華協總經理關慧娟表示，她這十年來加入華協長者俱樂部收穫頗豐，參加舞蹈、唱歌、太極等很多課程。華協下設多個部門，包括華協學院、長青會、CAACH商會以及婦女會和青年會。各部門通過豐富多彩的活動和服務，滿足不同群體的需求。華協還在奇諾岡和奇諾擁有兩個活動場地，為社區居民免費提供跳舞、乒乓球、樂隊排練等活動空間。

華協總經理助理、北京聯誼會青委會副會長趙桂楓表示，華人要宣揚和尊重中華文化，才能獲得其他族裔的尊重和認同。廖偉民博士多年來為社區無私奉獻令人敬佩，受其影響她也同時還擔任BCF協和公益負責人，每周堅持帶領當地高中生參與社區服務，用實際行動詮釋華裔對社區奉獻精神。

參加活動嘉賓包括美華聯共同主席許承武，美華聯執行長林連連，北京聯誼會會長北奧、BCF協和公益負責人Vicky Liu等，他們為年度10名獲得「總統義工獎」的學生頒獎。

奇諾岡華協成立於2004年，在過去20年華協始終秉承「回饋華裔社區，傳承中華文化」的使命，無私奉獻於公益事業，成為連接華裔社區的重要橋梁。

奇諾岡華協主辦年度會員匯報演出23日在Mt. SAC劇院舉行。（記者張宏／攝影）
奇諾岡華協主辦年度會員匯報演出23日在Mt. SAC劇院舉行。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是北京聯誼會青委會副會長趙桂楓、北京聯誼會理事長申玉明、美華聯執行長...
從左至右依次是北京聯誼會青委會副會長趙桂楓、北京聯誼會理事長申玉明、美華聯執行長林連連、奇諾岡華協會長廖偉民博士和北京聯誼會會長北奧等。（記者張宏／攝影）

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