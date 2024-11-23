感恩節聯歡 華裔自閉症童與媽媽共舞

一名八歲的自閉症孩子和媽媽一起表演歌舞，孩子在前面唱歌，媽媽在後面跳舞。（記者張宏／攝影）

美國華人 婦女聯合會與美國山西聯誼會及富蘭克林基金會的孩子們，23日在杜瓦提（Duarte）公園慶祝感恩節一起度過美好時光。婦女會成員們和各個參與家庭準備各種美食和小點心，現場孩子們和媽媽表演精心準備的節目，參加聚會活動上百人，其中特殊孩子近30人。

（影音來源：記者張宏）

活動上孩子們精心準備了節目，有唱歌、舞蹈、樂器演奏等，其中90%節目都是自閉症孩子們演出。一名八歲的自閉症孩子James和媽媽一起表演歌舞，孩子在前面唱歌，媽媽在後面跳舞，邊跳舞邊留下淚水。這位媽媽表示，孩子兩歲就被確診為自閉症，這六年來各種艱辛湧上心頭，藉此活動能感受到溫暖和支持。

婦女聯合會今年第二次和富蘭克林基金會舉辦感恩節聯誼，會長鍾學正表示，這個活動已成為婦女會每年感恩節的例行活動，成員們雖然工作生活忙碌，但是大家依然抽時間來參加這個值得紀念的日子。大家和這群自閉症孩子歡度佳節，共度歡樂時光，看到孩子們露出笑臉，內心感受到安慰和美好，施比受更有福。支持和幫助特殊孩子以及他們的家庭是華人婦女會的一貫理念。

山西聯誼會副會長賈志宏表示，他和富蘭克林基金會會長赫景秀夫婦相識多年，從基金會創立就一路支持，看到他們從無到有，且日益壯大，他非常佩服和感動，呼籲更多人能關注和幫助這些在社會上被忽視的群體。這些自閉症孩子有的會隨著年齡增長越來越出色，且能實現自食其力，希望父母不要放棄希望。

富蘭克林基金會理事楊莘蒂表示，今年參加的孩子沒有去年多，但他們都準備了豐富的節目。或許孩子們表演水平層次不齊，但是希望藉此給孩子們提供一個表現的平台，讓他們增強自信，學會藝術表達。今年基金會更上層樓，年初成立新橋社交娛樂中心，3月舉辦大型畫展並出版畫冊，5月慶祝母親節 ，6月組織孩子們去水上樂園，7月帶領12個家庭前往愛琴海參加郵輪之旅，還拍攝完成新的紀錄影片「相約愛情海」等。今年起基金會成立多個俱樂部，像壁球俱樂部，機器人俱樂部，魔術俱樂部，還將成立衛生俱樂部和棋牌樂俱樂部等。目前基金會還醖釀著成立紅杉樹部落，作為一個家長互助的平台。