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南加女懸賞$900找枕頭 原因令人落淚

洛杉磯訊
威尼斯一女子為尋找被偷的枕頭懸賞900美元（Fox）
威尼斯一女子為尋找被偷的枕頭懸賞900美元（Fox）

洛杉磯市威尼斯（Venice）地區，一名女子懸賞 900 美元，尋找一個在萬聖節派對上被偷走的特製枕頭。這消息透過張貼在社區內的海報廣泛傳播引起了關注。

根據監控錄像顯示，在萬聖節派對期間，一名男子頭戴牛仔帽和灰色假髮，手中夾著枕頭，在人行道上奔跑。另一段影片則捕捉到他在某處門廊抓了一把萬聖節糖果後迅速逃離的畫面。受害者 Jess 表示，「除了枕頭，沒有其他物品被偷，這真的令人感到難以置信。」

這個枕頭對 Jess 意義非凡，既是男友贈送的禮物，也是特別訂製的物品。枕頭內設有揚聲器，幫助 Jess 減少男友打鼾對她睡眠的影響。

Jess 含淚說，「這看起來有些荒謬，但我真的非常傷心，特別是在我懷念他的時候。」這款枕頭不僅功能特殊，更承載了深厚的情感價值，枕頭標籤上還有男友親手寫下的溫暖字句。雖然製造商提出免費贈送她一個新枕頭，但 Jess 強調，這無法取代原本的那一個。「情感價值是無法用金錢衡量的，這個枕頭對我意義重大，我願意付出這樣的代價尋回它。」

Jess 進一步透露，這件禮物是在她人生中一個極其脆弱的時刻收到的。當時，她的母親剛剛去世，而這個枕頭成為她情感支柱的一部分。「這也是我們感情的重要轉折點，標籤上的留言寫著我們將要一起生活。」這些文字一直幫助她入眠，帶來心靈的平靜。但如今枕頭丟失，Jess 再次陷入失眠的困擾。

Jess 的懸賞令引發了社區熱議，不少人對這起枕頭盜竊案表示關注，也有人對枕頭背後深厚的情感故事感動。

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