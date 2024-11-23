爾灣男扮屋主等快遞 拿到蘋果電腦快閃

爾灣一名男子冒充房主，假簽名竊取UPS包裹，警方呼籲民眾提供線索協助調查。（取材至abc7電視台）

南加州爾灣 市（Irvine） 11月18 日發生一起包裹竊案，有人冒充屋主從UPS送貨司機手中騙走MacBook Pro筆記型電腦，簽收包裹後駕駛一輛未掛牌的灰色轎車逃離現場。警方表示，已經透過住家的環形攝影機掌握嫌犯影像，目前正呼籲民眾提供線索協助調查。

影音：監控視頻，後製：記者張庭瑜

監視錄像顯示，嫌犯身穿白襯衫、深色褲子、腳踩白色飾條的深色鞋子，拿著手機在住宅前來回走動。當UPS送貨車抵達後，嫌犯隨即上前招呼司機，假冒屋主簽收包裹。得手後，他迅速將包裹帶上一輛沒有掛牌的灰色轎車離開現場。根據目擊鄰居表示，案發當時UPS司機曾詢問「他住在這裡嗎？」對此鄰居回答「我不知道他是誰。」警方研判，嫌犯很可能持有偽造的身份證件，上面印有包裹訂購者的真實姓名和地址，才得以順利取走包裹。

而隨著年底假期將至，愈來愈多民眾選擇網購商品直接寄送到家。然而，這類包裹也容易成為「門廊海盜」犯罪集團的目標。為降低包裹遭竊風險，警方提醒民眾：務必追蹤包裹配送進度，盡量親自簽收；也可選擇要求簽名確認的寄送方式，或請可信任的鄰居代為收件。此外，安裝監視器、留意周遭可疑人物等防範措施，都能有效提升安全性。若擔心包裹放在門前容易失竊，也可以選擇去郵局或商店自取的寄送方式。

警方特別強調，若發現可疑人物，應立即記下對方特徵，並向警方報案。在包裹竊案頻傳的假期期間，民眾更需提高警覺，以免成為受害者。爾灣警察局同時也呼籲，若有民眾認識嫌犯或掌握相關線索，請盡速與探員馬丁（Martinez）聯繫，電子郵件：[email protected]。