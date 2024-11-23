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奇諾岡華美協會周年慶與總統義工頒獎禮

記者啟鉻／奇諾岡即時報導
奇諾岡華協服務社區20年匯演及表彰活動。（華協提供）
奇諾岡華協服務社區20年匯演及表彰活動。（華協提供）

奇諾岡華美協會主辦的年度會員匯報演出，11月23日晚將在聖安東尼山學院禮堂舉行，主題「感恩二十載」，慶祝華協成立20周年，展現了華人社區團結與文化傳承。

本次匯演共有26個節目，上百名會員參與表演，將由Ayala高中12名學生的舞獅表演「吉獅獻瑞」拉開帷幕。華美協會創辦人廖偉民致詞，讚揚華人協會規模和影響力提升，以及對社區服務的顯著貢獻。活動還舉行了隆重頒獎儀式。奇諾谷商會為廖偉民博士頒發「Proud of Member」獎，表彰他對社區卓越貢獻。匯演節目包括合唱、交誼舞、太極劍、民族舞和民樂演奏等，既貼近華人社區，又充分展現了中華文化的魅力。所有節目由華協成員自編自導自演。

奇諾岡華協成立於2004年。20年來秉承「回饋華裔社區，傳承中華文化」使命，成為連接華裔與主流社會的主要橋樑。協會舉辦活動豐富社區生活，更致力於跨文化交流，向其他族裔傳播中華文化，增進彼此理解與信任。華協創辦人廖偉民博士的無私奉獻為華協成功奠定了基礎。作為一位傑出的大學教授和光學工程師，他曾多次在兩岸三地任教，培養了無數人才。受他的精神感染，華協團隊持續推動文化交流與社區建設。

奇諾岡華美協會感謝所有支持本次活動的合作機構與個人，包括Ayala中文社、BCF公益組織、北京聯誼會青委會等，向辛勤付出的演員、導演、志願者和幕後團隊致以最誠摯的謝意！

華人 華裔

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