看新車、飇競速、玩試駕 洛杉磯車展重磅來襲

特斯拉全新發布的無人駕駛計程車Robotaxi成為車展焦點。（世說新聞團隊攝影）

2024年的洛杉磯 車展（LA Auto Show）於11月22日在洛杉磯會展中心（LA Convention Center）正式拉開帷幕。本次車展占地超過100萬平方英尺，匯聚全球知名品牌的最新燃油、混合動力和電動車型。現場還展出了數百輛改裝車、經典車、賽車 、越野車等，讓車迷大飽眼福。多款新車在本屆車展上進行北美或世界首秀，其中包括2025謳歌ADX、2026本田Passport、2026現代Ioniq 9、2025大眾途觀和2026起亞EV9 GT等，充分體現了汽車行業在電氣化與綠色出行方面的發展趨勢。

*特斯拉 回歸 帶來Robotaxi未來構想*

特斯拉今年再度參展，全新發布的無人駕駛計程車Robotaxi成為車展焦點。這款車以「賽博朋克」的外觀設計和無方向盤、無踏板的內飾突破傳統，展示了顛覆性的創新。根據執行長馬斯克（Elon Musk）的介紹，Robotaxi預計售價將低於3萬美元，並支持感應式無線充電，計劃在2027年前實現量產。 此外，新款Model 3也備受矚目。該車在設計和性能上進行了全面升級，包括新增可自定義氛圍燈，顯著改善了特斯拉為人詬病的內飾體驗，成為現場熱門的車型之一。

*露營車專區 展現戶外生活新潮流*

伴隨自駕遊和露營文化的流行，洛杉磯車展特別設立露營車專區，展示多款創新設計的改裝露營車。這些露營車大多擁有個性化設計、較強的續航能力、多功能空間、輕量化與節能設計、智能化升級等特點，符合人們出遊、戶外的需求。其中一款由奔馳廂車改造的露營車備受關注，其配備強大的電力系統、完善的廚房和衛浴設施，並提供足夠的儲物空間，滿足戶外旅行的多樣需求。此外，車展還展示了一系列「只可遠觀、不可褻玩」的復古跑車和概念車等，如謳歌Performance EV和Chrysler Halcyon Concept，這些概念車多具備未來感的設計和有前瞻性的性能，激發人們暢想汽車未來。

*試駕與互動活動 點燃現場激情*

車展期間，參觀者可參與豐富的試駕活動，包括駕駛Volvo C40、Subaru Outback和Fiat 500e等車型，親身體驗車輛性能。「電動大道」試駕區域則提供Cadillac Lyriq、Rivian R1T、Lucid Air等電動車的現場演示，參觀者可由專業人員駕駛並進行詳細講解。

展館內還設有豐富的賽車遊戲體驗，如模擬賽車和知名的馬力歐賽車。南展覽館門口則安排了迷你賽道遙控車競速，參觀者能即時操控模型車，感受虛擬與現實結合的速度激情。

*主舞台活動回歸 聚焦汽車未來與創新*

今年車展的另一亮點是恢復了主舞台上進行的系列活動，包括由行業專家帶來的與可持續發展、綠色出行相關的主題研討會。此外，車展還準備多場講座和對談，包括Karma Automotive總裁Marques McCammon對話谷歌代表，探討未來汽車產業的勞動力；寶馬代表將討論人工智能（AI）等新興技術對汽車設計的影響，展望未來汽車技術的發展方向。

*美食與休閒 完美展會體驗*