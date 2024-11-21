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五項常見詐騙套路 節日季長者最易上當

洛杉磯訊
根據FBI數據，約有75%的美國人會在假日期間遇到某種類型的詐騙，年長者尤其容易成為目標。（圖片取自Pexels網站）
根據FBI數據，約有75%的美國人會在假日期間遇到某種類型的詐騙，年長者尤其容易成為目標。（圖片取自Pexels網站）

隨著感恩節（11月28日）拉開假日季節序幕，全美各地的民眾都在為這個溫暖與快樂的時刻積極準備。然而，該季節同時也成為各類詐騙分子趁機行騙的高峰期，專家提醒小心這幾種常見詐騙招數。

全國各地的執法機構紛紛發出警告，提醒民眾警惕網絡金融詐騙。由於許多人在網上搜尋禮物和假日優惠，詐騙案件往往在此期間大幅上升。根據聯邦調查局（FBI）的數據，約有75%的美國人會在假日期間遇到某種類型的詐騙，年長者尤其容易成為目標，以下幾種常見詐騙手法特別需要注意。

1. 假冒社交媒體廣告

假冒廣告正在社交媒體平台上蔓延，根據商務優良局（BBB）的報告，假日期間與假冒商品相關的網購詐騙達到高峰，消費者容易誤信那些看似價格低廉的商品或訂閱服務。此外，不明來源的網上問卷調查也需要警惕，面對不確定的連結，切記不要點擊。

2. 「祕密禮物交換」

近年來，社交媒體上流行的「秘密姐妹」禮物交換詐騙引發關注。參與者被要求花至少10美元購買禮物寄給一名「祕密朋友」，並承諾可以收到多達數十份回禮。然而，這其實是一種金字塔詐騙，受益的只有詐騙者本人。

3. 假慈善捐款請求

許多合法非營利機構會在此期間募款，但詐騙者也趁機針對假日行善者。任何通過簡訊、電子郵件或社交媒體發出的捐款請求都應謹慎對待，尤其是要求以禮品卡或加密貨幣支付的情況。

4. 無中生有的包裹通知

由於假日網購增加，假冒的配送通知成為常見詐騙手法。美國郵政署（USPS）發布警告，提醒民眾對包裹配送或未付款的通知保持警惕，尤其是要求點擊連結或提供個人資訊的訊息。這些連結可能包含病毒，偷取使用者的私人數據如帳號密碼或財務資訊。

5. 拜託購買禮品卡

禮品卡在假日期間使用頻繁。一些詐騙者會發送釣魚郵件或簡訊，假冒熟人請求購買多張禮品卡，收到此類請求時，應直接聯繫發送者核實真偽。美國退休人員協會（AARP）詐騙防範計劃主任斯托克斯（Kathy Stokes）表示，有30%的民眾曾經收到或送出過沒有餘額的禮品卡，這一數據較兩年前增加了21%。專家表示，防止此類詐騙的最佳方法是避開大型售貨亭，因為那裡的騙子很容易篡改禮品卡，最好購買鎖起來的禮品卡，或是透過電子郵件或簡訊以電子方式發送禮品卡。

美國郵政 退休 釣魚

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