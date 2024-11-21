感恩節季LAX200萬乘客 託運安檢登機提前3小時

LAX預測今年感恩節期間超過200萬名旅客機場出入。（LAX提供）

今年感恩節期間預計有200萬名旅客出入LAX 。洛杉磯國際機場 （LAX）為即將到來的感恩節假期做準備，為旅客提供各種撇步來讓其旅行體驗更為順暢，從21日（星期四）到12月2日（星期一）期間每天都有人潮聚集機場，其中最忙碌時段是24日（星期日）。

洛杉磯世界機場首席營運和維護官Doug Webster表示，隨著機場進入旅行高峰期，LAX戰略定位是處理航廈地面交通網絡不斷增加的乘客量。LAX合作的航空公司今年新增八個直飛目的地，航廈增設戶外休閒中心，滿足不斷變化的旅客需求，特別是在節日期間。LAX目標是確保乘客有一個順利和愉快的旅程。

假日旅遊季本周末拉開序幕，預計持續到12月初，LAX已準備好滿足民眾假日高峰需求，建議國內航線起飛前至少預留兩小時，國際旅行建議提前三小時抵達，留出足夠的時間托運行李、通過TSA安檢並導航至登機口。

同時旅客要提前預約停車位，機場停車需求量很大，停車設施預計在最繁忙的旅行日將達到滿載。請造訪parking.flylax.com了解最優惠價格並提前規劃停車。提前預訂停車位時，結帳時可兌換促銷代碼 PARKLAX，至少提前六小時預訂停車位的旅客可享20%折扣，經濟停車優惠15%，P1和P7航廈普通停車場有15%折扣，航廈高級停車位可享15%折扣，P7代客泊車有10%折扣，優惠有效期限至11月 29日。