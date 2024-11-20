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好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

記者王若然／洛杉磯即時報導
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

近日，好市多上架的一款抹布引人注目，上架沒多久就賣光。與人們印象中「樸實無華」的擦桌布不同，這款布有好幾種印花設計，清新奪目。不僅如此，這款抹布質地獨特，可以洗碗、擦桌，功能多多，生產商是一位華人女性創辦的企業。

這款名為「Recyco」的抹布是一種「Swedish Cloth」，直譯為「瑞典布」，目前在好市多官網售價9.97美元一盒，每盒有大小抹布12片。「Recyco」公司的背後是美國家紡公司Evergrace，該公司的首席執行長（CEO）為華人女性鄢萍。

鄢萍表示，這是公司與好市多合作的首個擁有自家完全生產線的產品。「Recyco」瑞典布是一款家居多用布，從設計理念到生產全部都出自鄢萍自家公司。她介紹，之前自己公司的工廠為其他家紡品牌生產的產品也進駐過好市多，但當時她的公司僅僅是生產方。

鄢萍說，這款瑞典布當初作為測試單進入好市多時，一上架就賣光了。今年已經三個季度上架好市多，銷量很不錯。預計明年還會上架。這款布還作為好市多在內部會議當作成功案例來分享。她說，好市多超市主打「極致性價比」，他們的貨架可謂「寸土寸金」，不是任何一個商品都能進駐的。她的公司也是經過了幾十年的沉澱，才得以在今天進駐好市多。鄢萍說，好市多貨架擺放的商品都是一季一季地甄選，賣的不好的商品就會被下架、清倉處理。因此她們公司與好市多合作時，是頂著很大的壓力，上架前的商品測試就有好幾輪，十分嚴格。

說起這款瑞典布的設計、生產靈感，鄢萍說，女兒立了大功。她的女兒Grace從小看到媽媽和外婆使用抹布做家務，產生了設計靈感。瑞典布已存在百年之久，在德國等歐洲城市被廣泛應用，但較少被開發成家用抹布。「Recyco」瑞典布是由30%棉和70%木漿製成的，純天然材料減少了加工過程中的化學成分，十分環保，可以反覆使用。這種布乾的狀態是偏硬材質，遇水變軟，表面較粗糙的紋理十分適合洗碗、擦桌等家務。這款布還可以直接放洗碗機清洗，很方便。

鄢萍的女兒Grace主要負責這款布的設計。鄢萍說，女兒從小學藝術，對設計美學有獨到的見解。從小在美國長大的她對歐美市場非常了解，她目前是Evergrace公司的「頂樑柱」。

鄢萍（左）和女兒Grace。（鄢萍提供）
鄢萍（左）和女兒Grace。（鄢萍提供）

好市多 瑞典 華人

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