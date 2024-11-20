南加亞裔女遊民揮刀擬刺3歲童 父親擋刀流血不止

警方在嫌疑女子身上發現作案兇器一把彈簧刀。（NBC電視台）

南加橙縣 地區日前發生隨意襲擊路人案件，一名亞裔遊民 女子持刀沖向三歲女童，身邊父親為保護孩子，被刺多刀血流不止，幸虧好心人挺身阻止，避免更嚴重的後果。據悉，遊民女已被警方逮捕。

根據NBC、FOX等多家媒體綜合報導， 案件發生在11月17日（周日）下午4時45分左右，地址位於橙縣西敏寺（Westminster）市政中心（Civic Center）庭院。

案發時，這名父親正和三歲的女兒在市政中心院子散步，一個陌生女子先向他們扔瓶子，緊接著就手持兇器朝孩子沖了過來。警方稱，女子後來被確認為43歲的維多利亞·吳（Victoria Vu，音譯），她當時沖到受害者面前，揮舞著一把彈簧刀試圖刺向女孩；父親為了保護女兒，以身擋刀，手和腿被刺中多次，血流不止。

案發時，一位路人介入幫助，避免父女倆進一步受到傷害，但他在警察到達前已離開現場。警方稱，這位好心人做出勇敢的舉動，很多人遇到這樣事件時可能會跑得遠遠的。據悉，女孩在這起案件中沒有受傷，父親目前正在治療康復中。

警方稱，嫌犯女遊民行兇後離開案發現場，但仍在附近地區逗留被逮捕。警方提供一張作案兇器的照片，稱這把刀是在嫌疑女子維多利亞·吳身上發現的。調查人員稱，吳此前住在聖地牙哥，現在無家可歸，經常在院子里消磨時光。

嫌犯吳現在被關押在橙縣監獄，她被控兩項謀殺未遂和使用致命武器襲擊罪，以及一項故意傷害兒童、並可能造成嚴重身體傷害的罪名。這些罪名均為重罪，同時她還被指控犯有攜帶折叠刀的罪名。當局表示，尚未確定引發這起襲擊案件的原因。