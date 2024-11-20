洛東區銅線盜竊頻繁 居家座機電話中斷半年

由於銅線被盜竊，哈仙達岡以及惠提爾的許多居民已經數月無法使用固定電話服務。（ABC）

華人聚居區哈仙達岡 以及惠提爾（Whittier）的居民近日表示，由於社區內的銅線頻遭竊盜，他們已經數月無法使用固定電話服務，要求電信公司給予解釋。哈仙達岡改善協會（Hacienda Heights Improvement Association）為此於11月18日晚召開了一場社區會議，吸引大批居民到場，氣氛沮喪。

不少居民在會議上指出，他們的固定電話服務已中斷約七個月，而當地的手機信號不穩，固定電話成為安全保障的關鍵。 居住哈岡多年的Diana Arnold在會上表示，「我們住在容易發生野火的地區，如果手機無法使用怎麼辦？我們曾經歷過野火，固定電話不僅是通話工具，也是我們的生命線。」

除了固定電話的中斷，居民對Frontier通信公司處理服務中斷問題的方式感到失望。一些居民抱怨，試圖聯繫該公司的客服代表時屢遭困難，只能與聊天機器人或海外客服人員溝通，他們希望能與真人對話。

Frontier公司加州 對外事務副總裁Douglas McAllister親自出席了會議，針對居民的擔憂作出回應。他對頻繁發生的銅線盜竊事件表示無奈，形容這些問題如同打地鼠遊戲一般難以根治。他說，「我們在這裡解決了問題，但盜竊又在其他地方冒出來。」

McAllister進一步解釋，電話中斷是因銅線被竊所致，這種問題防不勝防。他表示，儘管公司正努力盡快恢復服務，但受制於供應鏈 問題，解決進度受限。他提到，受盜竊影響，Frontier不得不從其他州調運銅線，但即使如此，新安裝的銅線也經常在第二天再度被偷走。

他強調，為解決這一問題，Frontier正考慮將銅線逐步改為光纖服務。他解釋道，「光纖並無銅線那樣的經濟價值，因為它只是玻璃，對小偷來說毫無吸引力。此外，光纖的成本更低且更可靠。」然而，他也坦承，這一轉型並非易事，因為考量到城市規定，Frontier不得直接要求所有用戶放棄銅線轉用光纖服務。

McAllister還表示，為了加強社區信任，Frontier已經在所有工作車輛上清楚標示公司名稱，讓居民知道工作人員何時進入社區。同時，公司還懸賞5000美元尋求線索以抓捕盜竊者。