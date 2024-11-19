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洛市議會13:0通過庇護法案 禁用城市資源遣返移民

洛杉磯訊
洛杉磯市議會通過「庇護城市」法案，禁止市府行政資源協助聯邦移民執法引發兩黨爭議。（取材至abc7電視台）
洛杉磯市議會通過「庇護城市」法案，禁止市府行政資源協助聯邦移民執法引發兩黨爭議。（取材至abc7電視台）

洛杉磯市議會11月19日（周二）以13比0的壓倒性票數通過了具有里程碑意義的「庇護城市」法案。此法案由市檢察官索托（Hydee Feldstein Soto）與市長貝斯（Karen Bass）共同提出，在於強化洛杉磯對無證移民的保護政策。該法案禁止市府與聯邦移民當局直接或間接共享數據，並禁止動用任何市府資源協助聯邦移民執法。市議會成員Traci Park和John Lee缺席投票。

這項法案的醞釀已逾一年。為加速立法進程，市議會民權委員會主席馬丁內斯（Hugo Soto-Martinez）與公共安全委員會主席羅德里格斯（Monica Rodriguez）主動放棄審議權，將草案直接送交大會表決。法案目前正等待貝斯簽署，由於附加緊急條款，一旦獲得批准將在10天內生效。法案內容明訂，市府「任何資源、財產或人員」不得參與聯邦移民執法，亦不得與聯邦移民當局合作執行相關任務。

此次投票是在川普競選總統獲勝兩周後進行的，此前他在競選中曾強調邊境安全並承諾驅逐非法居留在美國的人。在此背景下，新任洛杉磯警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）表態支持該法案，並在就職典禮上向移民社區承諾：「我們不會參與移民執法，這不是我們的工作。」他強調，警局將持續與各族裔社區保持對話，快速回應疑慮，避免引發不必要的恐慌。

然而，庇護政策遭到共和黨人士的強烈批評。洛杉磯縣共和黨發言人霍格（Roxanne Hoge）直指，庇護城市政策恐成為「包庇犯罪」的溫床。她表示：「一個沒有安全邊界的國家，根本算不上國家。這項保護措施不是為了讓祖母買冰淇淋，而是包庇非法入境者。」她特別提到，酒駕、搶劫、性暴力甚至謀殺等犯罪行為，應受到法律制裁，而不是政策庇護。

該法案不僅將把2019年時任市長賈西提（Eric Garcetti）簽署的行政命令正式納入法規，更通過禁止數據共享等具體措施，彌補了過去政策中的空白，進一步強化了對移民社區的保護網。

移民 洛杉磯 庇護

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