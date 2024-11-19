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「末日魚」沖上南加海岸 或預示大地震

聖地牙哥訊
「末日魚」第二次被沖上南加州海岸，讓科學家非常震驚。（Alison Laferriere）
「末日魚」第二次被沖上南加州海岸，讓科學家非常震驚。（Alison Laferriere）

一種非常罕見的長帶狀皇帶魚（oarfish），又被稱為是「世界末日魚」、「地震魚」、「鬼頭刀魚」，今年第二次被沖上南加州海岸，這讓科學家非常震驚。很多人認為這是災難的訊號，預示著大地震即將來臨。

根據NBC、SFGATE等媒體的綜合報導，聖地牙哥加州大學海洋學研究博士生Alison Laferriere，日前在南加州Encinitas的海灘上發現這條近10呎長的「末日魚」。

在不到4個月的時間裡，這種極為罕見的魚第二次被沖上加州海岸。今年8月中旬，一條「末日魚」被沖上聖地牙哥La Jolla的海岸線上；現在，又有一條「末日魚」被沖上海灘。專家們並不清楚它們接連出現的原因，也不知道是否會有更多的「末日魚」出現。

研究所對兩條已經死亡的「末日魚」進行檢測，它們的來由令人費解，人們很少看到這種魚類。 「末日魚」之所以有這樣的名稱，是因為它們奇怪的外觀和罕見的行為，讓人聯想到末日預兆或災難。

「末日魚」身體長而細，像一條巨大的銀色或灰色金屬帶子，長度可以達到12呎或更長。它們的頭部形狀像一個奇特的「鬼臉」，給人一種超自然、外星生物的感覺。這種外觀讓人聯想到電影中的末日生物。同時，它們還是難以捉摸的生物，生活在海面下3300呎的深海區域，這是陽光照射不到的黑暗區域。

「末日魚」十分罕見，幾個世紀以來一直引發神話和傳說，它們被認為是自然災害或地震的預兆。2011年，一場 9.0 級大地震引發的毀滅性海嘯襲擊日本，造成1萬5000多人死亡，而地震發生前的幾個月，20條「末日魚」被沖上岸。不過，日本研究人員2019年的一項研究表示，並沒有確切的科學證據將「末日魚」與地震聯繫起來，因此人們無法猜測它們是否真的預示著厄運即將來臨。

什麼原因導致了南加州兩條罕見的「末日魚」死亡，至今仍是個謎。科學家表示，海洋條件的變化可能是其中一個原因，但目前還無法得出確切的結論。

地震 加州大學 南加

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