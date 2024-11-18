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多人誤入這個網頁被超收費用 駕駛人氣到罵加州DMV

編譯陳盈霖／即時報導
NeedTags.com網頁看似DMV網站，雖不涉詐欺，卻收取額外費用，令駕駛人很不悅。（摘自NeedTags.com網頁）
NeedTags.com網頁看似DMV網站，雖不涉詐欺，卻收取額外費用，令駕駛人很不悅。（摘自NeedTags.com網頁）

ABC 7電視台報導，7 On Your Side收到不少加州駕駛投訴稱，他們被誤導點擊了一個以為是加州車輛管理局（DMV）的網站，以致支付額外費用。事實上這個「NeedTags.com」的網站，是一家提供DMV服務的私人公司。

DMV授權某些公司辦理DMV業務，收取款項時可能添加額外費用，費用金額由這些公司自行決定。消費者稱，該網站外觀和功能與DMV網站相當類似，消費者權益人士認為，這些額外費用可能違反加州「垃圾費用」（junk fees）禁令。

聖荷西（San Jose）彼得森（Allyn Peterson）登入自認為是DMV的網站辦理車輛註冊更新。他說，他的DMV註冊費用應為231元，但最終被收取了303元，「我感覺自己被剝削了」。

結果，他發現自己誤點一個第三方網站NeedTags.com。該網站提供DMV相關服務，但結帳時卻附加額外費用。當他聯繫該網站客服試圖取消訂單，「但客服卻回答我『如果你對此交易提出爭議，我們將立即採取法律行動。』」

更令他不安的是，彼得森發現NeedTags並不是什麼流氓公司，而是DMV合作夥伴。DMV授權該網站和其他供應商提供DMV服務，且「隨心所欲收取額外費用」。「我的問題是，為什麼政府允許他們這樣做？為什麼他們得到政府正式批准？」

消費者權益倡議者赫雷爾（Robert Herrell）表示，政府應要求類似NeedTags這樣的公司在網站上提供明確且「清晰顯眼」的聲明，指出「這不是DMV官網，若想至DMV官網，請點擊這裡等」。

許多被誤導的駕駛表示，NeedTags向谷歌（Google）付費，讓其網站在DMV搜索結果排名靠前。該網站並用大標題標示「加州DMV註冊更新」（California DMV registration renewal），許多人直到結帳時，才發現多出額外費用。NeedTags老闆阿斯梅安（Eddy Asmerian）未對此回應，但他曾表示「公司致力透明化，網站在付款前顯示所有費用。」

DMV發言人在回覆「7 On Your Side」電郵中表示，NeedTags網站有聲明其「不是DMV」，且確實列出這些額外費用。但赫雷爾說，「該聲明字體比頁面上其他元素小很多，完全不符合我們所謂『清晰顯眼』的標準。」消費者還需移動至網站底部點擊某個按鈕，才看得到「每輛車將收取額外49元，商業車牌100元」，與一系列比DMV收費更高等小額費用標示。

DMV指出，這些合作夥伴關係係始於DMV一直有長期排隊擁擠情況，這些公司幫助減輕壓力，然如今DMV網站能快速處理交易，許多業務都能網上辦理。他們敦促駕駛不要使用NeedTags，最好直接至官網。

DMV 加州 聖荷西

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