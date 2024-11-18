台灣佳麗橫掃美國亞洲選美大賽 雙后加冕創佳績

各國佳麗一同亮相舞台，以統一的隊形與優雅的步伐展現個人風采。（記者張庭瑜/攝影）

2024年美國亞洲選美大賽16日在麗浪多灘藝術表演中心（Redondo Beach Performing Arts Center）舉行總決賽，台灣代表團在國際舞台大放異彩。孔妱慧榮膺「美國亞洲女士」（Mrs. Asia USA）后冠，同時橫掃五項特別獎；北加州 企業家王正儀，則贏得「美國亞洲國際女士」（Mrs. Asia International）桂冠，並斬獲四項大獎。

影音來源：記者張庭瑜

由Virgelia Production策畫的美國亞洲選美大賽，今年邁入第36屆，一直是北美亞裔 社群的年度盛事，匯聚眾多具備文化底蘊與個人風采的選手參賽。今年賽事吸引三位台灣佳麗參加，其中，孔妱慧與王正儀競逐「美國亞洲女士」后冠，黃尹蓁則挑戰「美國亞洲妙齡小姐」（Miss Teen Asia USA）組別。比賽由2024年美國亞洲小姐張芳瑜（Tiffany Chang）主持，並以頗受矚目的民族服裝秀揭開序幕。

台灣代表王正儀的民族服裝大放異彩，她選擇結合傳統與創新的服飾亮相，火紅上衣搭配寶藍長裙，服裝上以精緻刺繡工藝融合台灣原住民圖騰與多族裔文化元素，並搭配銀飾鳳冠，很好詮釋台灣多元文化內涵，獲得現場評審與觀眾的高度讚譽。

王正儀以一襲融合台灣原住民傳統服飾元素的華麗裝扮亮相，展現濃厚的民族風情與時尚感。（記者張庭瑜/攝影） 孔妱慧（右一）榮獲「美國亞洲國際女士」（Mrs. Asia International）桂冠，以其卓越的舞台表現、自信的氣質及文化內涵深深打動評審，成功摘下此項殊榮。（記者張庭瑜/攝影）

本屆比賽中，憑藉佳麗的傑出表現，台灣代表團成為焦點。孔妱慧摘下「美國亞洲女士」后冠，並榮獲五項特別獎項。她的表現不僅展現皇室風範，也融合台灣文化精神，她在得獎感言中表示，選擇以中華民國國旗為主題，是為向我的根致敬，因為我的父母都是台灣出生，我希望以這樣的方式，表達對台灣文化的熱愛與認同。

各國佳麗身著各具特色的傳統服飾華麗亮相，展現多元文化魅力，成為比賽一大亮點。（記者張庭瑜/攝影）

王正儀則以「美國亞洲國際女士」的殊榮，奪得第二大后冠，同時榮獲國際時尚雜誌封面採訪獎等四項大獎。王正儀在比賽中展現多元才華與領袖魅力，為這次賽事增添光彩。雖然黃尹蓁未能在妙齡小姐組別中奪獎，但台灣團隊總計九項特別獎與兩大后冠的亮眼成績，無疑是本屆賽事的最大贏家。

王正儀（右二）榮獲「美國亞洲女士」（Mrs. Asia International）桂冠。（記者張庭瑜/攝影）

孔妱慧作為第二代移民，她的參賽靈感來自於影集《Empress》中展現的皇室氣質，特別請造型團隊以此為概念，打造專屬形象。她也強調，參賽是為以實際行動推廣台灣文化與精神，「這不僅是個人的旅程，更是希望讓國際社會看見台灣」。

王正儀現年48歲，現定居北加 州，育有兩名子女。作為矽谷科技界的傑出女企業家，她擁有柏克萊加大學士與洛杉磯加大企管碩士學位，並在多家科技巨頭如HP、Yahoo、Adobe、Cisco、Oracle、Ingram Micro等企業擔任高階主管，累積逾20年管理經驗。這次參賽對她而言，不僅是挑戰個人極限，也是向國際社會傳遞台灣女性力量的契機。

王正儀今年成立的「龍心基金會」（Dragon Hearts Foundation），致力兩大使命：一是培育亞裔女性領袖，包括提供大學獎學金與職涯發展支持；二是協助亞裔弱勢族群，並推動社會公益。她強調，「2024是充滿正能量的龍年，選美不是終點，而是服務社會的新起點」 。展望未來，王正儀希望能以得獎者身分，成為台美文化交流的橋樑。她計畫結合在科技與文化方面的資源，推動台美兩地在科技創新、文化傳播與教育領域的合作。她表示，已多年暑期返台服務偏鄉孩童，未來也會持續以行動支持台灣社會。「我雖然深耕美國，但心繫台灣，期望成為雙邊交流的正面力量」。