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涉大腸桿菌污染 已1死 多超市急召回這款胡蘿蔔

涉大腸桿菌污染 已1死 多超市急召回這款胡蘿蔔

洛杉磯訊
CDC發布公告召回今年8月至11月期間銷售的由Grimmway Farms供應的有機胡蘿蔔，該疫情已造成一人死亡。（CDC）
CDC發布公告召回今年8月至11月期間銷售的由Grimmway Farms供應的有機胡蘿蔔，該疫情已造成一人死亡。（CDC）

加州的一家種植商因大腸桿菌（E. coli）病例報告，已發出大規模召回通知，涉及全國各大超市在今年8月至11月期間銷售的胡蘿蔔產品，該疫情已造成一人死亡。美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，食用被污染的胡蘿蔔，可能會出現嚴重腎臟問題，需住院治療。

生產和包裝有機胡蘿蔔產品的格里姆威農場 (Grimmway Farms ) 16日發布召回通知。CDC 17日表示，迄今為止，已發現39例有關大腸桿菌的病例與胡蘿蔔有關，至少15人住院、1人死亡。

受污染的產品包括有機整根胡蘿蔔，袋子上沒有印最佳食用日期，但可在2024年8月14日至10月23日期間在零售店購買；以及有機小胡蘿蔔，最佳食用日期為2024年9月11日至11月12日。

許多美國超市都受到影響，包括Whole Foods、Trader Joe's 、Walmart、Target、Kroger、Albertsons、Publix、Food Lion，以及加拿大連鎖店Loblaws和Compliments。

受影響的有機胡蘿蔔品牌包括：Trader Joe's、Whole Foods 365、Good & Gather、Bunny Luv、Cal-Organic、Compliments、Full Circle、GreenWise、President's Choice、Wegmans、Wholesome Pantry等，涵蓋各品牌的不同規格產品。

CDC強調，任何召回的胡蘿蔔都應立即丟棄或退回商店以獲得退款。「人們還應該清潔和消毒這些產品可能接觸過的任何表面」。

CDC表示，州和地方公共衛生官員正在調查患者一周內所吃的食物。在受訪的27人中，有26人報告說吃過胡蘿蔔。FDA追溯調查發現，Grimmway農場是本次疫情中有機整體胡蘿蔔和小胡蘿蔔的常見供應商。

目前已經有39人感染，分布在包括加州、德州、俄勒岡州、紐約州、華盛頓州等18個州已有39人感染。

根據CDC資料，大腸桿菌學名Escherichia coli，是一種通常存在人類和動物腸道中的細菌，大多數種類對人體無害。然而，某些類型的大腸桿菌，能夠引發嚴重的食源性疾病，包括敗血症、腎衰竭、肺炎等。導致此次疫情的大腸桿菌O121:H19在人體的潛伏期從24小時到10天不等，平均潛伏期為3至4天。

更多召回胡蘿蔔詳情，請至CDC網站（https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-e-coli-o121h19-organic-carrots-november-2024#products）查詢。

CDC 疫情 加州

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