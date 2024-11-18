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錯過航班改變命運 美貌女神秘失蹤 手機發奇怪短信

洛杉磯訊
30歲的Hannah Kobayashi，在LAX錯過航班後神秘失蹤。（ABC7電視台）
30歲的Hannah Kobayashi，在LAX錯過航班後神秘失蹤。（ABC7電視台）

一名來自夏威夷茂宜島（Maui）的年輕女子，最近在洛杉磯國際機場（LAX）轉機前往紐約，但錯過航班。她在洛杉磯停留幾天後，就杳無音訊。失蹤前，她曾給家人、朋友發送很多奇怪短信，稱有人試圖竊取她的錢財和身分。

根據KTLA 5、ABC 7等媒體的綜合報導，30歲的Hannah Kobayashi 11月10日起失蹤。根據描述，Kobayashi身高5呎10吋，體重約140磅，棕色頭髮和眼睛，白皙的皮膚上有雀斑。她最後一次出現，身穿黑色連帽衫、紮染連身褲，戴黑色耳機，背黑色背包。

家人稱， Kobayashi從茂宜島前往紐約探望家人，並計劃參加紐約的活動，「她很期待這次活動，訂了幾千美元的酒店房間、活動門票」。11月8日晚11時， Kobayashi錯過在洛杉磯國際機場的轉機航班，之後便決定去The Grove參加美國職籃NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）的活動。

幾天後， Kobayashi再次回到洛杉磯國際機場，姑姑Larie Pidgeon指出，從那時起，她就開始發送令人擔憂的短信。「發奇怪、神秘的信息，關於矩陣（matrix）的一些事情，這太不像她了」。奇怪的短信，甚至還提到「精神覺醒」，並為她瘋狂行為道歉。家人懷疑這些短信不是Kobayashi本人發送，沒多久，Kobayashi就徹底失聯。

失蹤女子的手機，最後一次是在洛杉磯國際機場響起，當時是11日下午4時左右。從那以後，她就失去蹤跡，給家人發送的最後一條消息令人震驚，「她說她感到害怕，有人試圖竊取她的錢財和身分」。

Kobayashi的母親Brandi Yee表示，她的手機關機了，因為直接轉到語音信箱，「我們一直在試圖打電話、發短信，但短信都沒有被接收」。

父親Ryan Kobayashi抵達洛杉磯尋找失蹤女兒，稱此前女兒去過歐洲、日本，從來沒有像這次一樣，再也不與任何人聯繫，「我們希望她還安全、健康地活著」。

家人11月13日向洛市警局提交失蹤人口報告，同時也聯繫茂宜島警方和聯邦調查局（FBI）。任何找到Kobayashi或知道她下落的人，請致電洛杉磯警局失蹤人口調查組877-527-3247、或致電洛杉磯國際機場警局310-646-4268，也可以撥打電話845-750-3006，聯繫失蹤女子的姑姑Pidgeon。

洛杉磯國際機場 茂宜島 夏威夷

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