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好市多刷會員卡入店措施 帶來Netflix效應般的收益

編譯陳盈霖／即時報導
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

FOX 11電視台報導，好市多（Costco） 在美國商店門口引入會員卡掃描器的計畫仍在推廣中，然目前已替這家大宗商品批發店帶來豐厚回報。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在一份報告中指出，好市多安裝掃描器後，會員數量已增長至雙位數百分比，且表示這種將非付費顧客轉化會員的高轉換率，能替這家零售商帶來如同「網飛時刻」（Netflix moment）般效益。

這份報告由古特曼（Simeon Gutman）主導，指出儘管好市多和Netflix有兩種截然不同的商業模式，但好市多這項用於檢查會員資格的新工具，可能會帶來類似這家串流媒體巨頭限制帳號共用後，在付費客戶增長方面所見的成效。

Netflix自去年限制帳號共享以來，新帳戶數量大幅增加，光2024年第一季度就增加930萬註冊用戶，比2023年同一季度增長五倍。摩根士丹利分析師寫到，「好市多可透過北美非付費客戶轉化，得到額外400萬會員。」

在好市多上月舉行第四季度財報電話會上，執行長Ron Vachris指出，該公司已在歐洲門市前段使用卡片掃描器超過兩年，目前在美國試點約六個月。

他指出，「它讓我們的操作人員隨時掌握客流量，我們可根據業務波動調整前端結帳線。」此外他說，「我們可透過客流量的變動，更好的監控新鮮食品，且讓會員驗證過程從結帳處轉移至門口，使我們得以在顧客進入前檢查其會員狀態。」Vachirs還補充，掃描器可讓顧客入店前收到會員續約提醒，「安裝在門前的會員卡掃描器實現加快結帳速度的目標，得到會員好評。」

好市多 Netflix Morgan Stanley

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