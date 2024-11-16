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銀髮展／申請加州全保不影響移民身分調整

記者沈瑋╱哈仙達岡即時報導
吕文昭（左）為幸運觀眾頒發獎品料理機（記者沈瑋╱攝影）
吕文昭（左）為幸運觀眾頒發獎品料理機（記者沈瑋╱攝影）

世報「2024銀髮樂齡生活展」16日在哈岡社區中心舉辦，加州全保（Covered California）綜合傳訊經理呂文昭介紹了加州全保的適用對象、補助政策，並強調每年保費補助的提升和健康保障的重要性。

呂文昭表示，加州全保與十幾家保險公司合作，為那些雇主不提供保險、或從事個體經營或自由職業的居民提供的健保選擇平台。透過加州全保購買保險可獲得聯邦與州政府補助，許多參保者每月保費不到10美元。特別是針對年收入達聯邦貧困線200%以上的個人或家庭，呂文昭指出，他們可選擇「銀73計畫」，無需支付自付額（deductible），藥費和其他醫療費用也更為低廉。

有些華人對申請公共福利有顧慮，擔憂可能影響移民，她強調，加州全保提供的保險與公共負擔無關，不會影響移民身分申請，呼籲民眾放心投保。此外，她透露，自新冠疫情以來，透過加州全保購買保險的華裔人數增長了23%，顯示社區對醫療保障的重視逐年增加。

加州全保每年開放投保時間為11月1日至次年1月31日。呂文昭鼓勵民眾致電國語（800-300-1533）或粵語（800-339-8938）服務專線，或是訪問加州全保官方網站（CoveredCA.com）了解更多信息。

加州全保講員吕文昭（記者沈瑋╱攝影）
加州全保講員吕文昭（記者沈瑋╱攝影）
講座現場參與者（記者沈瑋╱攝影）
講座現場參與者（記者沈瑋╱攝影）

加州 保險 保費

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銀髮展／提升年長者活動力和靈活性

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