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世報銀髮樂齡展哈岡開幕 健康講座好禮相送民眾踴躍

記者啟鉻／哈仙達岡即時報導
民眾領取伴手禮。（記者啟鉻／攝影）
民眾領取伴手禮。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯世界日報社16日在哈仙達岡社區中心舉辦「2024銀髮樂齡生活展」（Senior Wellness Show），吸引大批民眾踴躍參與。現場規畫九場健康諮詢講座和多家健保、社區服務及商家攤位展出。主辦單位提供350份伴手禮袋和點心在現場發放，還有總價值超千元的好禮大抽獎，出席觀眾可參與每場講座之間的抽獎。

影音：記者啟鉻

樂齡生活展上午10點開幕，但不少熱心參與者早已提前排隊等候。活動以推廣長者健康與生活福祉為主軸。健康講座包括Covered California、USC Arcadia Hospital、聯合健保、SCAN Health、安森藍十字、福全健保、王福楠醫學博士和Forest Lawn福樂紀念公園、玫瑰崗紀念公園等機構，將為民眾帶來九場專題講座，同時南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）特別為本次活動提供一場針對年長者的居家運動講座，幫助提升行動力、增強柔軟度，並減少跌倒風險。活動攤位還有營養諮詢服務，包括日常飲食中的營養問題和注意事項等。現場提供中文翻譯協助，確保每位民眾都能理解並得到所需的資訊。

活動期間還穿插多場大抽獎，獎品包括太子牌靈芝膠囊、花旗參茶組；德成行提供的參福禮遇組，以及九陽多功能豆漿機、電子鍋等總價值超過千元的禮品，希望民眾在獲取健康知識的同時，也能滿載好禮而歸。本次活動免費入場、免費停車，歡迎民眾踴躍參與，共襄盛舉。

銀髮樂齡生活展自2020年首次舉辦以來反響熱烈，10月26日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦的活動已吸引了大批民眾參加。世界日報為擴大服務範圍，今年首次在洛杉磯東區的哈岡社區加開場次，時間地點如下：

2024年11月16日（周六）上午10:00至下午3:30；地點：哈仙達岡社區中心，地址：1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745

南加社區民眾踴躍參與。（記者啟鉻／攝影）
南加社區民眾踴躍參與。（記者啟鉻／攝影）
健康講習座無虛席。（記者啟鉻／攝影）
健康講習座無虛席。（記者啟鉻／攝影）
參與者早早排隊等待。（記者啟鉻／攝影）
參與者早早排隊等待。（記者啟鉻／攝影）
世報銀髮樂齡展，南加民眾踴躍參與。（記者啟鉻／攝影）
世報銀髮樂齡展，南加民眾踴躍參與。（記者啟鉻／攝影）

健保 洛杉磯 哈仙達岡

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