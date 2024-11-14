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多數商品低於10元 亞馬遜推超低價購物網站

洛杉磯訊
亞馬遜超低價網站Amazon Haul已經上線。（Amazon Haul截圖）
亞馬遜超低價網站Amazon Haul已經上線。（Amazon Haul截圖）

亞馬遜13日推出超低價商品網站「Amazon Haul」，想要媲美Shein、Temu這樣的超低價商品電商。Amazon Haul上的衣服、電器等商品都在20元以下，多數商品在10元以下。

亞馬遜網站發布貼文，稱Amazon Haul已開啟試行。該網站僅在手機上的亞馬遜網站以及手機APP中可以使用。該網站上多數產品價格在10元以下，購物滿25元包郵。商品將從中國的倉庫直郵至美國，大概一至兩周可以到貨。

美聯社報導，Amazon Haul的經營模式類似於Shein和Temu，這兩個電商平台均為中國人創立，以超低價產品吸引了無數美國消費者，近幾年搶佔了亞馬遜的電商生意。例如Shein的主要消費者為美國年輕女性，她們喜歡該網站上物美價廉的服飾；而Temu上有衣服、首飾、廚房用品，以無法想像的超低價吸引著消費者，很多商品都是二、三美元。不過Shein和Temu常常因快時尚商業模式會給環境帶來不利影響遭到批評。而美國立法部門也要對其售賣的商品進行質量檢查。

亞馬遜新推出的Amazon Haul與Shein和Temu十分類似，例如一個手機殼售價2.99元，一支牙刷售價2.99元，一件連衣裙售價14.99元。在其網站上有標語：「瘋狂超低價」、「超省錢」的運動衣。

亞馬遜全球銷售合作服務副主席Dharmesh Mehta在聲明中說，「找到超低價好商品對消費者很重要。我們會持續開發與我們商業夥伴的合作辦法，給消費者帶來超低價商品。」他說，「目前這種營業模式剛剛上線，我們會繼續聆聽消費者，在未來幾周、幾個月改善這種商業模式。」

亞馬遜 Amazon 電商

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