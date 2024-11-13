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韓團女星Lisa捧懷裡 中國絨毛娃娃拉布布 美國人擲千金

洛時記者／Andrea Chang，編譯／胡立宗
拉布布連韓團Blackpink女星Lisa都愛。（Instagram @lalalalisa_m）
拉布布連韓團Blackpink女星Lisa都愛。（Instagram @lalalalisa_m）

每隔幾周的周五夜裡，洛杉磯市「Westfield Century City」的「泡泡瑪特」（Pop Mart）店外總會排起長龍。

洛縣「Glendale Galleria」、橙縣「South Coast Plaza」，還有聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市「Victoria Gardens」的泡泡瑪特也一樣會出現人龍。

數百人在此等候，為的就是買到最新的絨毛娃娃「拉布布」（Labubu），有點可愛又有點可怕的玩偶，尖尖大耳卻有九顆尖牙。粉絲會強調，拉布布是個調皮的女孩，來自北歐的怪物（Monsters）部落。粉絲還會堅持，另一款娃娃Zimomo是她的男友，但泡泡瑪特從未證實。

●滿足成人童心 豪擲千元不心疼

全球搶購拉布布的風暴起於2024年4月，韓團Blackpink的Lisa在Instagram公布她與超大隻拉布布的合照。27歲的巨星並非拉布布的代言人，但她再度公布多張照片，顯示她包包上幾乎都掛了拉布布吊飾，這下得到超強代言的拉布布一夕爆紅。

自此之後，每次拉布布的新款發售與進貨通知都會引來秒殺狂潮，而且粉絲都是有收入的「大人囝仔性」（kidults，台語），為她花個幾千美元完全不心疼。這些「返老還童」的大小孩還會為了拉布布起爭執，最近在新加坡的「暴動」還引來警察介入；更有人為了得到拉布布而不惜偷竊。

●美國有16家泡泡瑪特 7家在加州

泡泡瑪特是個位於中國北京的玩具經銷商，2010年成立後都在批發熱門玩具與雜貨，直到2015年代理日本角色玩偶「Sonny Angel」後，決定轉型成為自有品牌，並與設計師、藝術家合作開發各個系列的玩偶，廣獲Z世代的歡迎，拉布布也是在2019年獲得授權後才開始發行。

海外的市場也逐漸打開，30多國共有500家賣場與2500臺自動販賣機。單是2024年內，泡泡瑪特在香港上市的股票，價格就成長300%，市值達到121億美元。美國的第一家常駐店在2023年9月開張，現在已經成了16家，其中7家在加州。

泡泡瑪特熱銷的產品可不只拉布布這個系列，他們2024年上半年的總營收就達6億3850萬美元，年增62%。北美的銷量達2490萬元、占總額的13.2%，經營更久的東南亞市場占41.1%、東亞35.4%。

他們最熱銷的絨毛玩偶，2024上半年銷量暴增993.6%、達6250萬美元。但泡泡瑪特不願透露拉布布帶來多少營收。

南加州世紀城（Century City）的泡泡瑪特店，不只是拉布布，還有Skull Panda、Dimoo與其他系列。產品應有盡有：大大小小的布偶與玩偶，鑰匙圈、文具、錢包、托特包、杯子、髮夾、手機殼與耳機盒，還有各式燈具與小夜燈。

拉布布現在已經是必需品了，從8.99美元的冰箱磁鐵，到「Mega 1000%」要價959.90元的31吋超大玩偶都供不應求。

●享受開寶刺激 福袋需求高得嚇人

拉布布的福袋（blind box，另稱盲盒）的需求更是高得嚇人：一個售價約十幾美元，但轉手賣出，全新的可以增值1000%以上。但是啟封探寶卻會上癮，為了得到某個角色或造型而一買再買，還有隱藏版，更是吸引迷哥迷姊不惜掏空荷包。

48歲的Jon Shapiro說，「開寶就是很嗨、很刺激」。世紀城西野商場（Westfield） 的泡泡瑪特將要發售新款當天，凌晨2時多就開始排隊的他說，整件事幾乎已經成為神聖使命了，開到一件，就會想蒐集全套。

自己開了間房屋檢查公司的他說，當他今年1月去巴黎時第一次逛泡泡瑪特店時，就整個昏頭了。住在洛杉磯市中心的他說，家裡的泡泡瑪特各系列玩偶已經從客廳的地板堆到天花板了，應該花了至少1萬美元。他說自己沒有蒐藏過任何東西，但不知為何，泡泡瑪特迷住了他。

10月25日上午9時前，泡泡瑪特店外就已經聚集了百名鐵粉，他們都是因為看到社群平台補貨的貼文而趕來的，目標是29隻大型Zimomo，30個拉布布吊飾的福袋組，與40個拉布布的錢包。

世紀城泡泡瑪特的店經理Henry Nguyen決定提早一小時開店，並要求每個人只能買一隻Zimomo（289.99美元），或一個拉布布福袋組（131.94美元）。

當粉絲進了門，他們幾乎都會先搖包裝盒，試圖確認裡面的是哪一款。來自洛縣英格伍的一對母女，一付完帳就迫不及待地開拍TikTok開箱影片。這間店有好幾個Instagram幾百人的群組，每次在現場的人會即時回報還剩多少。

●新貨上架立馬秒殺 轉賣客看到商機

當天的搶購一個小時就結束了，後面覺得排不到的人紛紛散去，某些人開始抱怨專職轉賣客，這些人經常來搶貨，然後再以天價脫手。

粉絲抱怨，線上銷售也差不多，因為他們會用BOT機器人搶貨，這些程式不眠不休地探查各個網站，一旦發現新貨上線，「立馬秒殺」絕對不是都市傳說。前一晚，泡泡瑪特與TikTok Shop上線的全部Zimomo，一分鐘內就賣光。

不過，泡泡瑪特可能跟粉絲一樣難過。泡泡瑪特北美分公司的授權主管Emily Brough說，他們絕對沒有囤貨居奇，不是他們每家分店只送了12隻之類，然後故意讓粉絲鋪個空，泡泡瑪特希望人手一隻，也在極力備貨。

要價289.99美元的大隻Zimomo。（攝影Christina House／洛...
要價289.99美元的大隻Zimomo。（攝影Christina House／洛杉磯時報）
泡泡瑪特的店面。（攝影Christina House／洛杉磯時報）
泡泡瑪特的店面。（攝影Christina House／洛杉磯時報）
泡泡瑪特的古裝系列，搭配山水畫。（蝦皮購物）
泡泡瑪特的古裝系列，搭配山水畫。（蝦皮購物）

她說，數量有限主要還是因為北京總公司的供應鏈安排，泡泡瑪特數個月前就會下單生產，遠早於特定商品搶購一空。泡泡瑪特表示，正在擬定策略，讓美國店家能在開賣前備好足夠的貨。

她無奈地說，那一家玩具商不希望產品爆紅？但這也是他們第一次在北美市場碰到紅成這樣的產品。

這很可能就是所謂的天時地利吧。拉布布的包包吊飾比一般大上一倍 ，碰上什麼都要大的風潮；趕上喜歡買小孩東西的大人囝仔性（kidults）愈來愈多；以及Lisa與其他名人的推波助瀾。

然而，更關鍵的是，泡泡瑪特懂得順勢而行：不知道內容物的福袋，使收藏者一買再買，以及收集到整套的成就感；持續發行新的特製系列與應景商品也能保持銷售不墜，最近的萬聖節版拉布布就是好例子；想買的東西卻買不到時的焦躁感，以及斷貨促使愛好者盯著Instagram以免錯過補貨。

10月24日的突然到貨通知就是最好例子。消息一出，開車的開車、跑步的跑步，一堆人馬上趕到世紀城的泡泡瑪特店，只為了剛到貨的83隻拉布布，一位狂奔而來的顧客說，不到20分鐘就被搶光光。

●爆紅程度設計師也驚訝 「栗子可可」尤其搶手

晨星（Morningstar）資產分析師Jaime Katz說，玩具產業的最大挑戰就是，產品會紅是它們很紅，但當它們不紅的時候，一切都像沒發生過，只有不斷變化、不斷創新，然後探究那些因素才能讓人一買再買。

泡泡瑪特2015年轉型後，開始與許多知名藝術家、設計師合作，包括住在比利時的香港裔繪本畫家龍家昇（Kasing Lung）。他受到北歐神話的啟發，設計出「Monsters」系列的精靈角色，拉布布是最受歡迎的角色，因為既淘氣又有魅力。2019年授權給泡泡瑪特後，才有現今的絨毛玩偶。

龍家昇告訴記者，他並不明確知道拉布布的影響力有多大，直到父母有一天竟然跟他要拉布布玩偶，他才驚覺拉布布真是迷倒眾生，「那個情境我非常難忘記」。

其他的粉絲會用展示箱在家裡秀他們的拉布布，把拉布布吊飾掛在背包與錢包上，有些還會幫拉布布變裝，加上假睫毛、換上新衣與飾品。

Justine Cristobal與伴侶Marivene Del Rosario今年9月才開始買拉布布，但在兩個月內花了2500美元買下28隻小的、3隻大的，還會每周掃兩次南加所有的泡泡瑪特店，也會與同好見面互換重複的角色。

34歲的護理師Justine Cristobal說，有時兩人開到不同的分店，只是為了確定當天這家和那家的商品一不一樣。不過兩人一直買不到機率72分之一的隱藏版「栗子可可」拉布布（見圖），「所以我們才會愈買愈多，把重複的換出去」，因為栗子可可版真的很罕見，所以讓人特別想拿到。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Andrea Chang，攝影記者為Christina House。原文連結：

Overnight lines, mall fights and instant sellouts: Labubu toy mania comes to America

https://www.latimes.com/business/story/2024-11-05/labubu-craze

eBay上拍賣的「栗子可可」拉布布，11月11日時價格為215.28美元。（取自...
eBay上拍賣的「栗子可可」拉布布，11月11日時價格為215.28美元。（取自eBay）
泡泡瑪特店員幫客人的拉布布結帳。（攝影Christina House／洛杉磯時報...
泡泡瑪特店員幫客人的拉布布結帳。（攝影Christina House／洛杉磯時報）
42歲的Marivene Del Rosario在Westfield Centu...
42歲的Marivene Del Rosario在Westfield Century City的泡泡瑪特店內選購，她與伴侶Justine Cristobal兩個月花了2500美元在拉布布身上。（攝影Christina House／洛杉磯時報）
拉布布的吊飾。（攝影Christina House／洛杉磯時報）
拉布布的吊飾。（攝影Christina House／洛杉磯時報）
10月25日在Westfield Century City泡泡瑪特店外排隊的人。...
10月25日在Westfield Century City泡泡瑪特店外排隊的人。（攝影Christina House／洛杉磯時報）
Westfield Century City泡泡瑪特店內的40隻Labubu在一...
Westfield Century City泡泡瑪特店內的40隻Labubu在一小時內賣光。（攝影Christina House／洛杉磯時報）
世紀城Westfield商場泡泡瑪特店櫥窗前展示的Mega Space Moll...
世紀城Westfield商場泡泡瑪特店櫥窗前展示的Mega Space Molly系列。（攝影Christina House／洛杉磯時報）

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