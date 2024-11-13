南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加地區最近發生一起殘忍的命案，一名華人 男子槍殺橙縣華人夫婦，並焚燒屍首拋於荒漠。據悉，嫌犯和被害人是生意夥伴，案發原因可能是因為嫌犯欠錢8萬痛下殺手。行兇時，嫌犯還逼問被害人手機密碼，並盜竊家中價值25萬美元的財物。

根據KTLA5等多家媒體的綜合報導，30歲的洛杉磯縣格蘭代爾（Glendale）華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯），被指控對兩名華人同胞進行可怕的殺戮。據稱嫌犯分別槍殺被害人夫妻，隨後在不同的沙漠焚屍。龔黃庭被指控犯有兩項謀殺重罪、一項綁架重罪、兩項縱火重罪、以及兩項與殺人有關的一級入室盜竊重罪。如果罪名成立，他可能面臨死刑。

橙縣地方檢察官辦公室稱，10月15日，一名女子向布瑞亞 （Brea）警察局報案，聲稱已經好幾天沒有收到其家人、37歲的王寬倫（Kuanlun Wang，音譯）的消息，這很不尋常。女子告訴警察，王寬倫曾指出生意夥伴龔黃庭欠他8萬美元。這位報案的家屬指出，10月12日曾聯繫龔黃庭，對方當時說，王寬倫和37歲的妻子李靜（Jing Li，音譯）沒有出席在紐約的會議，另一名商業夥伴原本計劃在會上向王寬倫支付這筆8萬美元的欠款。這名家屬表示，他們並不知道有這樣的會議安排。

隨後，報案家屬在10月14日的監控視頻中看到，龔黃庭曾出現在王寬倫家的院內，並再次聯繫龔黃庭，但後者稱那人不是他。警方對這起案件展開調查，11月5日，龔黃庭在洛杉磯國際機場被捕，他被認為是殺害王寬倫夫婦的重大嫌疑人，案情逐漸水落石出。

根據檢方的說法，兇殺案發生在10月12日，嫌犯龔黃庭在沙漠某處約見被害人王寬倫，朝他的頭部開槍致死。隨後，龔黃庭將王寬倫的屍體放進自己的特斯拉 車裡，開車回到王寬倫在布瑞亞的家。

在被害人的家中，兇手龔黃庭用錘子襲擊王寬倫的妻子李靜，並反覆毆打，直到她提供手機密碼。之後，嫌犯將李靜拖進特斯拉車，並駕車前往聖伯納汀諾沙漠，開槍打死李靜後並焚燒屍體。檢察官指出，謀殺完成後，龔黃庭再次回到布瑞亞房子裡，搬出王寬倫的屍體帶到河濱縣某處的沙漠燒毀屍首。

檢方稱，龔黃庭在兩個不同的沙漠地區燒毀兩輛特斯拉轎車，企圖毀滅作案證據。10月14日，他又一次回到被害人夫婦的家中，偷走價值25萬美元的手表、鞋子、手袋和衣服。

橙縣檢察官史匹澤（Todd Spitzer）表示，嫌犯實施謀殺計劃時冷酷無情，「這名殺手試圖掩蓋罪行，我們一定要為受害者及其親人伸張正義。」龔黃庭如果被定罪，可能面臨死刑或終身監禁不得假釋。兇手龔黃庭的傳訊聽證會，定於12月2日在聖塔安那(Santa Ana)的中央司法中心（Central Justice Center）舉行。