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「你已被選中去摘棉花」南加多地學生收歧視短信

洛杉磯訊
短信稱，收件人已被選中，將由專車強行送往種植園摘棉花。（ABC7電視台）
短信稱，收件人已被選中，將由專車強行送往種植園摘棉花。（ABC7電視台）

2024年大選之後，南加多個城市的少數族裔學生，接連收到涉種族歧視短信。短信稱學生已被選中，將由專車強行送往種植園摘棉花、甚至威脅其生命；一些族裔的學生，則收到將被驅逐出境的短信。這些信息引起家長、學生擔憂，當局已展開調查，涉及地區包括華人聚居城市。

根據ABC等多家媒體的綜合報導，Nicole Nuñez 15歲的兒子就讀洛杉磯Stella Charter School，兒子和他的一些朋友最近陸續收到短信，「你已被選中，將送到種植園摘棉花」；短信指出，一輛黑色麵包車會前來接送，要求當天下午6時前準備就緒。Nuñez的女兒還收到威脅短信，稱如果拒絕，將被強行帶走，她的兄弟也會因此被處決。

Nuñez對這些威脅短信十分擔心，「他們怎麼知道我兒子、女兒的名字？這些信息如何精確發送給少數族裔？這非常可怕。」此外，Nuñez兒子的許多西裔朋友也收到信息，稱他們將被驅逐出境。有些信息指示在特定時間「攜帶物品」在某個地方等待，有些則沒有提供具體位置信息，其中一些信息還提到即將上任的新政府。Nuñez質問，「為什麼這個世界有這麼多仇恨，我不明白為什麼他們不喜歡我們。」

庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的Los Osos High School學生，也收到種族歧視短信。校長Eric Cypher表示，正在與當地執法部門溝通，監控這些情況，「我們對使用種族歧視語言絕不容忍」。不僅南加地區，全美各地陸續收到類似的威脅短信，包括紐約、亞特蘭大、休斯頓等至少十幾個城市，消息引發全國範圍內的擔憂，促使聯邦調查局（FBI）聯合其他機構展開調查。這些匿名發送的信息使用相似語氣，但措辭有所不同。目前尚不清楚究竟有哪些幕後黑手，也沒有詳細的資訊發送列表，但高中生和大學生都在收件人之列。

全國有色人種協會（NAACP）譴責這些信息，稱他們將反對讓仇恨言論「正常化」。該組織表示，各地種族主義團體卑鄙、令人憎惡的言論，近期出現驚人增長。對這些種族歧視短信，洛縣教育局長Debra Duardo表示憤怒，他認為這些信息灌輸恐懼並製造分裂，呼籲團結一致反對仇恨，不能容忍傷害學生和學校的種族主義和偏執行為。

如果經歷仇恨事件，直接面臨危險或發生犯罪，需立即撥打911；非緊急事件，可以向當地警方報告仇恨犯罪，並致電310-477-6565或訪問Tips.fbi.gov聯繫FBI；如需支持，可以撥打211聯繫洛縣健康、人類和社會服務部門，也可聯繫專門為學校提供諮詢服務的EASE，撥打熱線電話800-882-1341，或訪問EASE網站。

南加多個城市的少數族裔學生，接連收到種族歧視短信。（ABC7電視台）
南加多個城市的少數族裔學生，接連收到種族歧視短信。（ABC7電視台）

種族歧視 洛縣 種族主義

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