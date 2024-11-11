台製智慧販賣機闖美 24小時供應熱食 創餐飲新藍海

Crave Robotics的自動販賣機透過智慧加熱技術，讓冷凍便當在短時間內加熱完成並自動送出餐口，滿足消費者隨時享用熱食的需求。（記者張庭瑜／攝影）

面對美國通貨膨脹持續升溫，餐飲業者苦於人力短缺與成本攀升的多重挑戰。一家由台裔創辦的新創公司Crave Robotic，於2024年在美國推出結合冷凍保存與智慧加熱技術的自動販賣機，為醫院、大學及旅館等特定場所提供24小時熱食服務，開創餐飲新藍海（指新市場空間）。

「在美國目前的經濟環境下，通膨和持續上漲的人力成本，我們看到市場機會」。Crave Robotic營運副總裁張又瑾表示，公司總部雖設在南加聖迪瑪斯（san dimas），但充分運用台灣的技術與經驗。該公司在台灣已布建350台販賣機，遍布台北市立動物園、天文館等公共場所，最近更成功打入軍營市場。

保存期限長 減少浪費

這款智慧型販賣機最大特色是採用冷凍保存技術，可將食品保存期限延長至四個月到一年，遠超傳統冷藏販賣機一至七天的期限。張又瑾解釋，「就像可口可樂販賣機一樣，補貨周期更長，減少食物浪費問題」。而每台販賣機除配備大型觸控螢幕，可播放廣告、遊戲內容，未來還計畫加入攝像頭，實現更多互動功能。「

產品價格方面，以熱門品項牛丼飯為例，售價訂在12美元，較一般餐廳實惠。張又瑾坦言，「目前單位成本還不算低，但隨著機器數量增加，規模經濟效應將幫助我們進一步降低成本」。目前示範點的販賣機每周可售出約20份牛丼飯，顯示市場接受度良好。在產品開發策略上，公司採取多管齊下方式：一方面與各大連鎖餐廳合作，如知名連鎖和牛餐廳牛武士（Chubby Cattle）開發專屬產品「牛丼飯」；另一方面也與Trader Joe's 、Costco、Sam's Club等大型零售商合作，確保食品品質與供應穩定。

公司延攬康乃爾大學食品科學博士加入團隊，持續研發適合自動販賣的產品。目前，公司在美國已有兩個示範點，分別位於好萊塢及阿罕布拉市（Alhambra）。「不同場域有不同需求」，張又瑾分析，「大學生偏好冰淇淋和輕食點心，營業額集中在夜間；旅館住客則較常購買正餐，用餐時間分布較平均」。

創新模式 投資 方加碼

公司近期動作頻頻，不僅獲得台灣政府新創計畫（TTA）支持，也成功吸引天使投資人加碼投資，銀行端也提供優渥融資額度。洛杉磯 台美商會日前組織40人參訪團實地考察，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處也到場，顯示各界對此創新模式的高度興趣。

研發團隊表示，他們已測試超過100個品牌的墨西哥捲餅，從中挑選最適合機器加熱的產品。「我們發現某些食品如麵包類在微波後口感較差，但義大利麵、米飯類產品效果很好」。

展望未來，公司計畫在今年12月前增設6到7台機器，明年要衝刺至150台規模。「我們也在評估進軍中式快餐市場」，張又瑾透露，「全美有1萬3000家麥當勞，但中式連鎖餐廳如熊貓快餐只有3000家，這意味著還有1萬個潛在據點有市場機會」。

合格供應商 保障食安

對消費者關心的食品安全問題，公司特別強調產品皆來自合格供應商。「我們的食材主要來自Trader Joe's、Costco等知名零售商，也與餐廳合作開發專屬產品」，張又瑾表示，「這些都是有品質保證的來源。」張又瑾指出，隨著冷凍技術進步，消費者對優質冷凍食品接受度明顯提高。「從Trader Joe's到Whole Foods的銷售趨勢可以看出，這已是全球性趨勢」。