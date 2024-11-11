加州2華人共和黨候選人 質疑投票結果 盼司法部調查

劉龍珠（右一）推選律師鄧洪（左二）作為加州共和黨黨代表。（記者張宏/攝影）

加州 25區參議員華裔候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）和加州第49選區共和黨眾議員候選人劉龍珠11日在杜瓦提（Duarte）舉辦記者會，他們對選舉投票 票數感到質疑，希望司法部可以介入調查，

黃美蘭在5日大選中，敗給民主黨候選人Sasha Renée Pérez。黃美蘭獲得40.77%， 11萬809張選票。她表示，希望司法部可以介入調查選舉的投票，還選民一個公平、公正的結果。她熱愛加州，這次參選和聖蓋博谷華人居民有更近距離的接觸。如果最終結果還是敗選，她下次還會再戰，希望能為加州服務。

劉龍珠表示，他願賭服輸，但出千不服。這次選舉開票14分鐘，紐森 就宣布賀錦麗已經贏得加州，而最終選舉結果，卻需要32天才能確認，這兩個時間相差如此大，其中肯定有一方有問題。他支持的36號提案，這次獲得70%投票通過，而他和黃美蘭的選票佔比卻是40%左右，這兩者相差30%。考量選民主要支持的是候選人的政見，政見選票票數和候選人選票相差巨大，令人質疑。

劉龍珠認為，根據美國憲法，只有美國公民才可以投票；而SB1174法案不允許投票時查驗身分證明，損害投票的合法性，侵害美國的民主基礎。

如果希望美國繼續保持民主自由，就必須對此提告。他未來不排除會對紐森展開罷免的類似行動。

劉龍珠表示，他會推選律師邓洪作為加州共和黨黨代表。鄧洪敢於直言，不怕得罪人，他佩服鄧洪的勇氣，因此鄧洪是他選擇黨代表的第一人選。