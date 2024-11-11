川普：台灣要付美國保護費 美國會「犧牲」台灣嗎？

川普上台後，美國在台灣問題上會有怎樣的態度轉變？（美聯社）

2024大選塵埃落定，美國前總統川普 再次當選為美國總統。川普上台後，對內對外的多方面政策面臨轉變，其中最引人關注的外交問題之一就是美國對台灣的態度轉變。在川普競選總統期間多次表示「台灣要付給美國保護費」，讓很多台灣人擔憂，川普上台後，會對台灣棄而不顧嗎？

南加州大學 （USC）政治科學與國際關係教授駱思典（Stanley Rosen）介紹，目前川普並沒有說明其在台灣問題上的政策，川普沒有公布對台政策也許是「好事。」考慮到目前參眾兩院很可能由共和黨掌控，駱思典表示，由於川普競選團隊中，很多人在國際關係、中國、台灣問題上有很大分歧，川普在談論時用詞很隱晦，除了對中國增加關稅 和俄烏戰爭事情上，圍繞著的爭執點之一就是如何限制美國在全球各地施加的影響，包括在中國和台灣問題上以及在歐洲事務中施加多少影響。

不過駱思典稱在川普競選過程中，他多次表達了對台灣的態度。今年10月，川普在接受華爾街日報的採訪時被問及如果中國攻打台灣時怎麼辦，川普回答，「我會說，如果你（中國）攻打台灣，我很抱歉我會這麼做，我會向你徵收更高的關稅，從150%升至200%。」在被問及如果中國攻打台灣，美國是否會出兵時，川普說，「我與他（習近平主席）交情很深。我不用出兵，因為他尊重我，他知道我會很瘋狂。」不過根據Business Insider的報導，美國政府普遍相信，習近平下達了軍事命令，讓軍隊準備好在2027年進軍台灣。

南加州中美關係學院名譽主任杜克雷（Clayton Dube）則認為，川普再次成為美國總統後，美國對台灣問題的政策不太可能會改變。他說，國會不太可能會撤回或替換「台灣關係法。」本屆政權更多關注國際貿易，可能會對台灣產品增加關稅。川普對多邊關係持懷疑態度，但最終對四方安全對話（QUAD）表示支持。杜克雷認為，川普上台後，美中摩擦會持續，「兩國在多方面有利益牽絆，但利益分歧持續存在。我希望兩國努力尋找和發展合作關係。」

川普在今年6月接受Bloomberg Businessweek採訪時說，「我認為台灣應該支付給我們保護費。」他說，「你懂的，我們跟保險公司差不多，台灣沒有給我們任何東西。」

根據Business Insider的報導，新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）表示，「很可能美國會要求台灣支付更多以尋求對自己的保護，可能會增加對美國的投資。這是川普對很多盟友國的政策。」