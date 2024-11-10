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南加76歲華裔老人家中遇害 被捅多刀 割喉兩次

亞凱迪亞訊
時隔五年，嫌犯Heber Enoc Diaz被裁定一級謀殺罪名成立。（记者邵敏／摄影）
時隔五年，嫌犯Heber Enoc Diaz被裁定一級謀殺罪名成立。（记者邵敏／摄影）

洛杉磯縣華人聚居區亞凱迪亞市（Arcadia），2019年曾發生一起殘忍的兇殺案，76歲的華裔長者蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）被一名建築工人殺害。時隔五年，嫌犯Heber Enoc Diaz被裁定一級謀殺罪名成立。

據MyNewsLA報導，七旬長者蔡瓊珍的遺體當年在自家後院被發現，兇手曾是房子施工隊的一員，33歲巴沙迪那男子Diaz。洛市中心陪審團7日審議不到一個小時，就裁定兇手一級謀殺罪成立。

陪審團認定，Diaz在搶劫或企圖搶劫期間謀殺的指控屬實，以及他在犯罪過程中使用美工刀、石膏板鋸和錘子的指控全部成立。Diaz被判犯有三項入室盜竊罪，一項搶劫罪和一項虐待成人致死罪，他面臨終身監禁，不得假釋，高等法院法官Terry A. Bork將於12月16日對其量刑。

案件發生在2019年4月9日，案發地址位於亞市East Forest Avenue 300號街區。案發時，這戶華人家庭的後院正在加建房屋，被害人蔡瓊貞的遺體被人發現。

綜合相關報導，案發當日早上7時左右，建築工人前去上班時，發現屋主蔡瓊貞躺在主屋和加建屋之間的地上；鄰居表示，當天淩晨2時左右，曾聽到外面傳來呼喊聲，但未曾外出查看發生什麼事。鄰居表示，被害人蔡瓊貞生前對人十分友善，房屋加建期間，每天早上都會為施工工人準備咖啡點心。Diaz是一名建築工人，曾在被害人住宅工作。檢方認為嫌犯當時闖入被害人車庫行竊，卻撞上屋主，因而將其殘忍殺害。

7日的結案陳詞中，地區副檢察官Miriam Avalos指出，有「大量證據」證明被告Diaz有罪。檢察官告訴陪審團，被告曾聲稱受害者首先襲擊他，這很「荒謬」，事實是被害人蔡瓊珍當時試圖逃離，並尖叫著求救。

檢察官告訴陪審員，蔡瓊貞被捅多刀，喉嚨被割兩次，其傷勢與她被錘子擊打並窒息的情況一致。庭審期間，檢察官表示很抱歉不得不展示蔡瓊貞遇害的照片。兇手Diaz被捕後曾提及，他在施工隊工作時，這位華裔長者每天給他送早餐，還叫他的名字，問他在房子裡做什麼，但兇手卻給這位善良的老人造成「難以想像的痛苦」。檢察官還指出，案發三周前，Diaz曾參與另一起入室盜竊案。

但Diaz的律師Simon Aval反駁說，他的當事人案發時回到工作過的地方，只是「為了偷工具」。辯護律師認為，Diaz那晚沒有傷害任何人的計畫，進行攻擊是衝動犯罪，並非預謀，因此不應被過分指控。對此，檢察官質疑，如果嫌犯要盜竊工具，為什麼騎著自行車前來作案，唯一原因就是他想盜竊被害人的淩志(Lexus)轎車，而鑰匙在房間里裡。據悉，案發後，這部車在距離被害人住所約3哩的地方被發現。

透過手機記錄及DNA等證據，Diaz被發現與這起謀殺案有關，並在案發10天後被洛縣警局逮捕，此後他一直被關在監獄裡。五年來，這起案件的審理幾經波折，洛縣檢察長賈斯康曾發出指示，認為兇手有機會獲得32年零4個月的刑期，甚至在20年後即可申請假釋出獄。

76歲的華裔長者蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）被一名建築工人殺害...
76歲的華裔長者蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）被一名建築工人殺害。（洛縣警局提供）

洛縣 華人 華裔

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