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蒙市榮獲洛杉磯縣「最佳商業友善城市獎」

洛杉磯訊
蒙市榮獲2024年洛縣「最具商業友善小城市獎」。（蒙市市府）
蒙市榮獲2024年洛縣「最具商業友善小城市獎」。（蒙市市府）

洛杉磯紀念體育館（Los Angeles Memorial Coliseum）11月6日舉行的第29屆EDDY獎典禮上，蒙特利公園市從99個城市的激烈競爭中脫穎而出，榮獲由洛杉磯縣經濟發展協會（LAEDC）頒發的「2024年最佳商業友善城市獎」（Most Business-Friendly City Award）。

這項殊榮肯定了該市在營造支持和繁榮的營商環境方面所做出的卓越努力。蒙市經濟發展經理Joseph Torres表示，「我們非常高興能夠獲得LAEDC的認可，這個獎項突顯了我們對促進經濟增長以及為各類型企業創造友善環境的承諾。」

LAEDC的藍絲帶評審團表彰了蒙市在創新計畫、精簡流程和經濟發展方面的協作方式。蒙市致力於支持企業發展的舉措，包括蒙特利公園商業連接支援計畫、小型企業博覽會，以及積極的招商策略，是該市贏得此獎的重要因素。

「這項獎項是對我們市議會和市府員工、商業團體以及居民辛勤付出的肯定，」Joseph Torres補充道，「我們自豪能成為經濟發展的領導者，並將繼續不懈地努力，使蒙特利公園成為洛杉磯縣最佳的營商地點。」

LAEDC每年頒發最友善企業城市獎，以表彰在支持企業發展和促進經濟增長方面有傑出表現的城市。該獎項分為人口不超過6萬的小城市和人口超過6萬的大城市兩個類別。

蒙特利公園市 洛杉磯

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