天普市市府擬放寬年節夜間停車便利居民

市政府提議假期放寬夜間泊車限制，便利居民與親友團聚。（pexel示意圖）

隨著感恩節和聖誕節 假期臨近，天普 市市政府近日向市議會提交一項提案，建議在今年年底的兩個假期期間，暫停執行夜間泊車許可規定，方便居民與親友聚會，並減少假期的泊車壓力。

市政府指出，每逢年終假期，市議會通常會考慮暫停夜間泊車執法，以應對家庭聚會和訪客增多的需求，並減輕居民辦理泊車許可的壓力。由於現行泊車條例未授權市政府自行調整規定，因此這類政策必須經由市議會批准。市政府強調，這項措施不僅符合市民對假期便利性的期待，也與市政府提升居民生活品質的目標一致。

根據提案，市政府建議在2024年11月26日（周二）凌晨12時起至12月1日（周日）晚上11時59分止，以及2024年12月21日（周日）凌晨12時起至2025年1月5日（周日）晚上11時59分止，暫停夜間泊車執法。期間，市民和訪客無需申請泊車許可，也無須擔心因違規泊車而被罰款。不過，夜間泊車執法將於2025年1月6日（周一）凌晨2時全面恢復。

市政府預估，此次放寬泊車限制可能會減少收入大約1萬5000元，這筆錢主要來自夜間泊車罰單和許可費收入。然而，由於2024-25財政年度的收入預算 採用了保守估算，該損失對市政財政的整體影響有限。此外，市政府認為，放寬泊車政策將帶來更大的社會效益，特別是在緩解居民假期壓力、促進家庭團聚及提升市民幸福感。

該提案將由市議會在即將舉行的例會中審議，一旦批准，將為居民和訪客提供更多假期停車的靈活性，營造更溫馨友好的節日氛圍。不少居民對此政策表示支持，認為這一措施體現了市政府對市民需求的重視，期待市議會能盡快通過該提案，便利民眾歡度年節。