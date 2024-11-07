湖北某生技公司出口芬太尼 被美國司法部控13罪

製作芬太尼所用的化學物示意圖。（Pexels）

美國司法部 （Justice Department）7日發布消息，位於中國湖北省的一家化工廠的總裁和高管被指控13項罪名，包括在全球出售芬太尼易製化學品（fentanyl precursor chemicals）以及甲苯噻嗪（通常稱作「鎮靜劑」），加重了美國的芬太尼危機。

中國武漢市的「湖北奥维凯斯生物科技有限公司」（Hubei Aoks Bio-Tech Co. Ltd.）被指控一項製作、分銷芬太尼以及分銷製作芬太尼所用的化學物；一項合謀分銷管控化學物，將其進口至美國；兩項進口、分銷管控化學物；兩項分銷管控化學物以製成管控物質；七項以偽裝品牌進行跨州毒品 交易。

該生化公司中，有四人被指控，包括該公司38歲的總裁高雪寧（Xuening Gao，音譯），被控兩項合謀罪；36歲的高廣昭（Guangzhao Gao，音譯），為該公司芬太尼易製品銷售加密貨幣錢包的運行人，他被控六項重罪，其中包括四項分銷相關罪名；該公司30歲的銷售經理李雅靜（Yajing Li，音譯）被控六項重罪，包括合謀及分銷管控化學品罪；還有一名被告使用化名「Jessie Lee」，是該公司的銷售經理，被控兩項合謀罪。

中國公安部近日通知美國司法部，稱他們同樣對這些被告進行了執法行為，通過他們的調查，瓦解了被指控的公司並逮捕了被控的四名中國籍人員。美國司法部感謝中國公安部的協助和合作。

此外，美國司法部感謝中國公安將嫌犯被指控分銷的兩種化學物列為管控物質，分別是：鎮靜劑摻雜物以及芬太尼易製物3,4-MDP-2-P Ethyl Glycidate。該案發生時，這兩樣化學物並不在中國管控物質列表，如今已被列入名單。

根據美國司法部的訴狀，高雪寧和高廣昭在十多年間將管控類物質和易製化學品銷往美國。「湖北奥维凯斯生物科技有限公司」至少將化學物銷售至全球100個國家，包括美國。該公司通過網上打廣告以及多個社交媒體進行銷售。該公司銷售代表會根據不同國家的市場調整易製品，如果沒有客戶要求的物品，他們會推薦其他化學品。該公司聲稱芬太尼易製品在墨西哥 最受歡迎，並將其放入25千克的纖維桶中售出，這些易製品可以製造出1000萬粒芬太尼片。

至少從2016年11月至2023年11月間，「湖北奥维凯斯生物科技有限公司」銷售、進口11千克的芬太尼易製品至美國，這些化學物可以製造出幾百萬的芬太尼片，還有兩千克的鎮靜劑，是獸醫用來鎮靜牛、馬及其他大型動物。這些化學品偽裝成傢俱、花瓶、化妝品及其他物品進口至美國，由假扮成美國芬太尼走私商的臥底探員接獲。

如果被告罪名成立，每個被告將面臨至少10年監禁，最高終身監禁的刑罰。