我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州此地3周內地震130次 或大震前兆

AP:共和黨攻下賓州 民主黨資深參議員凱西連任失敗

世報東區銀髮樂齡展 11/16哈岡社區中心登場

哈仙達崗訊
10月在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦的「銀髮樂齡生活展」座無虛席。（記者沈瑋╱攝影）
10月在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦的「銀髮樂齡生活展」座無虛席。（記者沈瑋╱攝影）

為回饋南加州華人社區，提升銀髮族的健康生活質量，洛杉磯世界日報將於11月16日上午10時至下午3時30分在哈仙達岡社區中心舉辦「2024銀髮樂齡生活展」，活動聚焦健康保險、營養健康及晚年生活規劃，邀請多位專家提供專業諮詢及講座，涵蓋醫療、保險、理財和福地等多元主題。自2020年首辦以來，銀髮樂齡生活展廣受好評，今年特別增設哈仙達岡場次，方便更多民眾參與。

本次活動邀請了Covered California、USC Arcadia Hospital、聯合健保、SCAN Health、安森藍十字、福全健保、Forest Lawn福樂紀念公園，以及玫瑰岡紀念公園等機構的專家，帶來九場專題講座，全面解析健保政策，尤其聚焦2025年即將生效的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）對俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險（Medicare）帶來的重大變化，特別是藥物給付的新政策，協助耆老提前應對新制度的影響。

活動的另一亮點是南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital）提供的免費營養諮詢服務，專家將針對民眾的日常飲食和營養問題提供建議，特別為血糖問題者量身定製飲食建議，幫助民眾透過調整飲食以維持健康。活動現場有中文翻譯，確保所有民眾都能理解並獲取所需資訊。

此外，活動還送出350份精美伴手禮袋（上午10時開始發放，先到先得，送完為止），並在講座間隙安排豐富好禮抽獎，包括太子牌靈芝膠囊、花旗蔘茶組、德成行的蔘福禮遇組、九陽多功能豆漿機及電子鍋等精美禮品，總價值超過千元，讓參與者在學習健康知識的同時，也能滿載而歸。

活動免費入場，免費停車，地點位於哈仙達岡社區中心（1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745）。如需更多資訊，請致電323-268-4982分機600。

民眾在「銀髮樂齡生活展」上排隊wen xun健保建議（記者沈瑋╱攝影）
民眾在「銀髮樂齡生活展」上排隊wen xun健保建議（記者沈瑋╱攝影）

聯邦醫療保險 健保 哈仙達岡

上一則

加州此地3周內地震130次 或大震前兆

下一則

湖北某生技公司出口芬太尼 被美國司法部控13罪

延伸閱讀

世報銀髮樂齡展 聽講座抽好禮

世報銀髮樂齡展 聽講座抽好禮
銀髮樂齡展／SCAN長康健保 專注華裔長者需求

銀髮樂齡展／SCAN長康健保 專注華裔長者需求
銀髮樂齡展／福全健保：選擇適合華裔長者健保計劃

銀髮樂齡展／福全健保：選擇適合華裔長者健保計劃
銀髮樂齡展／角聲醫療中心詳解紅藍卡與白卡區別

銀髮樂齡展／角聲醫療中心詳解紅藍卡與白卡區別
銀髮樂齡展／安森藍十字解讀明年聯邦健保大變動

銀髮樂齡展／安森藍十字解讀明年聯邦健保大變動
銀髮樂齡展／長青保險：慎選健保計劃看到十年後

銀髮樂齡展／長青保險：慎選健保計劃看到十年後

熱門新聞

華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發監控。（本報資料照）

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

2024-11-04 22:06
好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
南加華男井亦新（左）行刑式槍殺妻子王玲玲與另一名男子李翟明，圖為案發現場地面留下的血跡。（本報資料照片）

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

2024-11-05 14:23
美國醫學會期刊（JAMA）近期發表一篇名為「過度牙科治療」（Too Much Dentistry）論文引發關注。（截自NBC）

專家講真話 半年一次洗牙拋光沒必要?

2024-11-02 02:18

超人氣

更多 >
「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事
麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密
科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃