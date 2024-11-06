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加州2號公投案 預期獲通過 將舉債百億助教育

記者王若然／洛杉磯即時報導
教育公債措施加州第2號提案預計將獲通過。圖為示意圖。（Pixabay）
教育公債措施加州第2號提案預計將獲通過。圖為示意圖。（Pixabay）

截至6日上午，加州第2號公投案「教育公債」獲57%的支持率，通過的可能性較大。

第2號提案獲得529萬4722贊成票，401萬3353反對票；贊成和反對比分別是57%比43%。目前已經開出約53%的選票，該公投案有較大肯能獲得通過。

第2號提案是一項教育公債措施，允許州政府借貸100億元以資助全加州數千所公立小學、中學、高中和社區大學進行修繕與升級。其中為K-12學校（包括特許學校）提供85億美元，為社區學院提供15億美元。前次於2016年通過的學校債券資金早已花費殆盡，而州政府的學校修繕基金，預計在2025年1月前耗盡。第2號提案將使加州政府在未來35年間，每年花費約5億元支付這項教育債券。

該項提案的支持者包括加州學校行政人員協會(the Assn. of California School Administrators)、加州學校董事會協會(the California School Boards Assn)等，支持者認為，這項提案可以幫助修繕陳舊的教育設施；反對者包括Howard Jarvis Taxpayer Association等，反對意見包括這項提案的資金分配，是基於地方能自行籌集的資金數額，對較不富裕學區不公平。

加州 債券 公投

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