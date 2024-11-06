國會眾議員趙美心與州眾議員方樹強領先 有望連任

國會眾議員趙美心發言。（記者朱敏梓/攝影）

11月5日（周二）晚，國會眾議員趙美心 （Judy Chu）、加州49區眾議員方樹強（Mike Fong）等多位民選官員，齊聚在蒙特利公園（Monterey Park）萬怡酒店（Courtyard by Marriott），共同等待開票結果。在激烈選戰中，趙美心與方樹強票數遙遙領先對手，有望成功連任。

同樣在蒙特利公園市 市議員候選人中，現任市議員羅霈霆（Henry Lo）和Jose Sanchez由於無競爭對手，已宣布連任成功。至於第二區候選人楊安立（Elizabeth Yang），票數大幅領先對手，若維持此領先態勢，可望順利當選。

選舉之夜活動由前加州眾議員伍國慶（Mike Eng）主持，眾多支持者、民選官員、社區人士前來支持，包括蒙市前市長林達堅（Stephen Lam）、陳贊新（Peter Chan）、華美博物館之友會主席阮桂銘博士等，氣氛十分熱烈。

現任市議員羅霈霆在宣布連任後表示，他非常高興且榮幸能夠再度服務蒙特利公園市，並承諾在新任期內將繼續關注市民關切的重要議題。趙美心和方樹強在選舉之夜上亦發表感言，表達了對支持者的感謝之情。趙美心更指出，在場的每位候選人都是勝利者，並讚揚大家的努力和貢獻。方樹強則感謝社區對他的信任與支持。