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洛縣進入山火、大風高發期 居民需做好撤離和停電準備

洛杉磯訊
氣象局已對洛杉磯縣大部分地區發布「特別危險情況紅旗警告」。(國家氣象局)
氣象局已對洛杉磯縣大部分地區發布「特別危險情況紅旗警告」。(國家氣象局)

根據國家氣象局消息，預計強風和危險的火災天氣，將於5日深夜至7日下午影響洛縣洛杉磯縣消防局、警局及緊急管理辦公室，正處於高度戒備狀態，並提醒居民做好準備。

國家氣象局已對洛杉磯縣大部分地區發布「特別危險情況紅旗警告」。天氣預報顯示，乾燥天氣加上極端強風，某些易受風影響的地區，陣風速度可能達到每小時100哩。如果發生火災，極有可能迅速蔓延。強風還可能導致停電及破壞。

洛杉磯縣消防局局長Anthony C Marrone表示，由於南加各地出現大範圍的火災高危天氣，消防局已增強人力部署，並預先部署地面及空中資源於洛縣各地，確保生活在火災高風險地區居民的安全。

洛杉磯縣警局長盧納（Robert G. Luna）表示，洛杉磯縣警局與合作夥伴密切監測天氣狀況，並積極為這場重大天氣事件做準備。鼓勵位於高風險地區的居民，做好準備，隨時可能帶著必要的藥物、文件及個人物品撤離。

洛杉磯縣緊急應變辦公室主任Kevin McGowan表示，縣應急指揮中心已啟動並密切監控情況，但洛杉磯縣居民也要做好準備，保持警惕，並準備在任何時候撤離，特別是居住在山谷、山區或山腳社區的居民。

以下安全提示，可幫助縣內居民為可能的撤離和停電做好準備，包括：確保手機和其他設備充電完畢，並開啟鈴聲，以便隨時接收並聽到緊急警報。為每位家庭成員準備好可工作的手電筒；提前做好撤離準備，例如將車輛停放在車庫前車道上（以避免因電動車庫門無法開啟而被困），或面向街道停放；註冊您所在社區的緊急通知系統，瞭解有關緊急警報信息，詳情請訪問alert.lacounty.gov

洛杉磯 洛縣 南加

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