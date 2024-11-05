華人聚集豪宅區遭賊入侵 嫌犯還囂張留宿過夜

一名嫌犯闖入聖瑪利諾一民宅偷竊，還在屋內過夜。（Pixabay）

華人聚居的聖瑪利諾 （San Marino），是南加知名富人區，一直以治安良好著稱。然而近期卻發生入室盜竊案，引發社區關注。一名男子不僅涉嫌闖入該區民宅，還囂張在屋內過夜，他已被警方逮捕。

聖瑪利諾警局消息，25歲嫌犯德韋里（Andrew Rene Morales Devery）10月31日被捕，他面臨入室盜竊、持有毒品及非法入侵等多項指控。警方表示，該男子趁屋主不在時，對房屋進行洗劫。

警方指出，31日當天接到報案稱，有一名形跡可疑男子背包在住宅區徘徊。在前往事發現場調查期間，警方接到第二通報案電話，位於Belhaven路1200號的另一位屋主報告稱，在後院發現有可疑男子。根據目擊者描述，警方研判，該男就是第一起報案者所稱的嫌犯。該嫌在被屋主發現後，逃離現場。警方指出，遭入侵的是一棟無人居住的房屋，屋內有明顯闖入和盜竊痕跡，現場亦有證據顯示，嫌犯在該處過夜。

隨後，警方對周邊地區展開搜查，並在Huntington Drive附近找到嫌犯。逮捕過程中，警方在嫌犯背包內發現一個白色小袋，疑似裝有冰毒。警方還發現，在被捕前，嫌犯曾翻越圍牆進入另一處私人住宅，因此追加一項非法侵入指控。

嫌犯德韋里隨後被移送至巴沙迪那市監獄 （Pasadena City Jail ）登記，之後再轉移至位於洛杉磯華埠 的雙子塔懲教設施（Twin Towers Correctional Facility）。根據監獄紀錄，他的保釋金為5萬美元；不過截至5日，他沒有交保獲釋。