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加州第45國會眾議員選戰關鍵 兩黨砸創紀錄經費搶攻

洛杉磯訊
加州第45國會眾議員選區的選戰進入白熱化，越裔候選人陳德瑞向朴銀珠發起挑戰。圖為陳德瑞。（取材至abc7電視台）
加州第45國會眾議員選區的選戰進入白熱化，越裔候選人陳德瑞向朴銀珠發起挑戰。圖為陳德瑞。（取材至abc7電視台）

加州第45國會眾議員選區，現任共和黨眾議員朴銀珠（Michelle Steel）與民主黨籍越裔挑戰者陳德瑞（Derek Tran，音譯）展開激烈競爭。由於此席關係眾院權力分布，選情備受關注。雙方陣營已籌得超過3400萬元經費，競選廣告戰越演越烈，創下該選區獨立支出（independent spending）新高。

朴銀珠為積極動員選民支持，現身普安那公園（Buena Park）競選總部，向志工致電表達感謝。她指出，目前已有超過400名志工熱情參與，成功拜訪超過21.5萬戶家庭。她強調，志工的熱情投入，是競選成功的關鍵。

挑戰者陳德瑞，則著重強調其越南裔身分，主打為當地「小西貢（Little Saigon）」社區發聲的訴求。他走訪選民，在接受電視台採訪時，特別將朴銀珠與曾任橙縣縣政委員的Andrew Do聯繫在一起，指出兩人過去曾在縣政委員會聯手否決疫情資金透明化提案。而Andrew Do目前面臨貪腐指控，他已辭職並認罪，這也成為陳德瑞批評朴銀珠的焦點話題之一。

陳德瑞還援引LAist的報導，指出朴銀珠在2020年擔任橙縣縣政委員期間，曾將120萬元的公款，用於其競選郵件印刷及提供年長者餐食服務。這項合約不僅未經公開招標，且承包公司缺乏相關經驗。陳德瑞強調，他將與朴銀珠和Andrew Do的「腐敗體系」畫清界限。

非營利組織OpenSecrets的最新統計數據，此次選戰的花費相當驚人，雙方的獨立政治行動委員會（PAC）已投入高達3400萬元，這也顯示該選區成為全美競爭最激烈的選區之一。

橙縣選務單位指出，本次選舉的提前投票率已超過46%，充分顯示當地選民對這場選戰的高度關注與積極參與態度。

橙縣 眾議員 眾院

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