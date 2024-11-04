南加女子遭前男友綁架 靠iPhone定位功能獲救

一名女子遭前男友持槍綁架，警方通過手機定位成功解救該女子。（示意圖來自Pexel）

一名女子於11月2日傍晚在艾爾蒙地 市（El Monte）遭到前男友持槍綁架，引發加州公路巡警（CHP）追車21哩。多虧「查找我的iPhone 」應用程式，她得以平安獲救，嫌犯被攔截逮捕。

據埃爾蒙地警局發布聲明，當日下午約6時，嫌犯Mario Montano持槍來到他前女友位於Lower Azusa Road 10300號街區的工作場所，情緒激動並與她發生爭執。爭吵隨後升級，他強迫前女友進入她自己的汽車，並駕車離開，不讓她下車。

受害女子在被綁過程中聯繫了一位朋友，該朋友使用「查找我的iPhone」應用程式向警方報告位置。洛杉磯 縣警局的直升機隊在5號高速公路靠近Bandini出口處發現了這輛車，隨即通知CHP。Montano拒絕配合停車，導致多名CHP警員展開了長達21哩的追逐。

警方鋪設的釘帶刺破其車輪胎後，嫌犯車速放慢，最終於當晚8時33分在405號高速公路靠近Westminster Avenue處被迫停車投降。警方將後方車輛暫時攔住，造成405號公路南向交通嚴重堵塞，直到嫌犯被捕後才逐漸疏通。

受害者安全得救且未受傷害，嫌犯因涉嫌綁架和逃逸重罪遭逮捕。當局尚未透露是否找到他所持的槍枝。任何知情人士請聯繫艾爾蒙地警局，電話626-580-2100，匿名報案者可致電洛杉磯區域犯罪舉報熱線800-222-8477，或在線提供線索www.lacrimestoppers.org。