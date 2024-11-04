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南加內陸2男子被捕 涉嫌偽造EBT卡騙取福利

聖伯納汀諾訊
內陸2名男子涉嫌EBT卡造假被拘捕，關押在西谷拘押中心。（西谷拘押中心提供）
內陸2名男子涉嫌EBT卡造假被拘捕，關押在西谷拘押中心。（西谷拘押中心提供）

南加內陸警方近日在多個城市展開聯合行動，重點打擊政府福利電子轉帳卡（EBT卡）欺詐案件。據南加內陸聖伯納汀諾縣警局消息，兩名男子因持有數十張假冒EBT卡被逮捕。

根據縣警局發布公告，警方執法人員11月1日在位於奇諾岡（Chino Hills）的多家銀行實施監控；該行動是聖伯納汀諾縣福利欺詐部門（San Bernardino County Welfare Fraud Unit）牽頭行動一部分。在位於Grand Ave.3289號的Wells Fargo分行，執法人員在清晨6時候發現兩名可疑男子持有大量現鈔。經調查發現，兩人持有約60張假冒EBT卡。

警方表示，「兩名男子身上的大量現鈔，是通過假冒EBT卡從受害者帳戶中竊取所得。」執法人員還發現嫌犯持有的假冒EBT卡中，尚有超過五萬美元未被使用。

兩名男子被警方拘捕，分別是39歲的洛杉磯市居民帕維爾（Nikola Pavel）和57歲的華盛頓州肯特市（Kent）居民蓋特拉（Gheorghe Getla）。兩人被拘押在內陸West Valley Detention Center。

警方提醒，任何希望對本案了解更多資訊者，可致電奇諾岡警局909-364-2000提供更多線索。匿名提供信息可撥打WeTip熱線（1-800-782-7463）或訪問網站www.wetip.com。

南加 福利 洛杉磯

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