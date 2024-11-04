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華洋民選官員齊聲支持G提案 推動洛縣政府改革

記者沈瑋╱洛杉磯即時報導
支持G提案的民選官員及社區領袖合影。（記者沈瑋╱攝影）
支持G提案的民選官員及社區領袖合影。（記者沈瑋╱攝影）

華洋民選官員與社區領袖4日齊聚洛杉磯市政廳前的Gloria Molina大公園，為G提案（Measure G）造勢，強調該提案對提升洛縣政府代表性與問責制的重要性。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）感謝了縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）、韓珍妮（Janice Hahn）和蘇麗絲（Hilda L. Solis）的領導，稱讚她們勇敢地推動了G提案。她指出，洛縣政府架構自1912年設立以來一直未改變，當時縣人口僅50萬，女性無投票權，亞裔移民想成為公民受限也無法投票。而如今洛縣人口近千萬，亞裔社區已經成長為全美最大之一，但歷史上從未有亞太裔擔任縣政委員。她呼籲選民支持G提案，將縣政委員席次從五席擴充至九席，推動政府更加貼近民意並提升透明度。

霍華特表示，G提案將設立選舉產生的縣執行長，實現權力分立，增強監督機制。她強調，G提案不會增加納稅人的負擔，亦不會削減任何重要服務，並重申洛縣現有的490億預算已足夠應對改革所需。

韓珍妮表示，洛縣的發展已遠超過原本設計的治理結構，她代表的區域涵蓋32個城市、200萬居民。她認為，現行的超大選區讓居民難以獲得足夠的代表性，若G提案將縣政委員席次增加，每位委員代表的居民數將減少至100萬，能夠讓政府更加有效、貼近社區需求，並增添更多元的聲音。

蘇麗絲此前投出關鍵支持票讓提案於縣政會議上通過，她提到過去的選區重畫讓人們更加關注代表性不足的問題，特別是多語言、多文化的洛縣社區急需改革。她還指出，G提案還將設立獨立的操守委員會和預算辦公室，確保政府運作更加透明和負責。

聯邦眾議員卡德納斯（Tony Cárdenas）指出，儘管洛縣擁有大量拉丁裔人口，但歷史上僅有兩位拉丁裔女性擔任過縣政委員。他呼籲選民支持G提案，增加代表性，讓每位居民的聲音在重大預算決策中都能被聽見。

州眾議員方樹強（Mike Fong）及蒙特利公園市市長黃泰平（Thomas Wong）呼籲民眾踴躍投票支持G提案，促進更具代表性和透明度的政府改革。洛縣民主黨主席Mark Ramos、亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）執行長Manjusha Kulkarni、洛杉磯社區大學學區（Los Angeles Community College District）主席Nichelle Henderson等許多社區領袖亦到場發言支持。

卡德納斯（中）。（記者沈瑋╱攝影）
卡德納斯（中）。（記者沈瑋╱攝影）
蘇麗絲（中）。（記者沈瑋╱攝影）
蘇麗絲（中）。（記者沈瑋╱攝影）
韓珍妮（中）
韓珍妮（中）
華洋民選官員及社區領袖齊聲支持G提案的民選官員及社區領袖合影。（記者沈瑋╱攝影）
華洋民選官員及社區領袖齊聲支持G提案的民選官員及社區領袖合影。（記者沈瑋╱攝影）
趙美心（中）。（記者沈瑋╱攝影）
趙美心（中）。（記者沈瑋╱攝影）
霍華特（中）。（記者沈瑋╱攝影）
霍華特（中）。（記者沈瑋╱攝影）

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