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賭城兩華男詐騙數十萬元 被害人受這些信息迷惑

拉斯維加斯訊
兩華男從多名被害人身上，接連詐騙幾十萬美元。（Pexels）
兩華男從多名被害人身上，接連詐騙幾十萬美元。（Pexels）

兩名華人男子涉嫌在拉斯維加斯地區實施詐騙行為，攫取幾十萬美元。據悉，多名受害者上當受騙，他們或以為個人信息已被駭客入侵，或者收到郵件稱註冊未付費服務，在嫌犯一步步的誘騙下，有些人甚至支付高達20萬美元的款項。

據KLAS 8 News Now報導，44歲的嫌疑人郭忠坤（Guo Zhongquin，音譯）和44歲的林霖（Lin Lin，音譯），兩人面臨盜竊、以虛假名義獲取錢財的指控，共涉及五起案件。據稱，這兩名華人男子從拉斯維加斯多名受害者那里竊取大量錢財，詐騙手段大同小異。

資料顯示，今年8月，一名被害女子向警方提交一份報告，稱自己的電腦遭到駭客攻擊，隨後她向兩名男子支付7萬美元。被害人告訴警方，一條電腦信息顯示，「所有個人信息，都面臨被竊取和使用的危險。」因此她不得不撥打屏幕上的電話號碼，並在對方一步步誘導下支付錢款。

文件稱，嫌疑人在電話中指示被害人，讓她在拉斯維加斯山谷的兩個不同地點，向遇到的兩名跑步者支付兩筆3萬5000美元的款項，一共7萬美元。警方查看兩次支付錢款的監控畫面，發現涉案車輛與嫌犯郭忠坤在加州登記的車牌相符。

案發兩周後，另一名被害人向警察報告類似事件。此人收到一封有關一家科技公司收費的電子郵件，他按照對方指示存入大量現金，但交易沒有完成。之後，嫌疑人郭忠坤、或林霖來到受害者家中，當場拿走2萬8000美元現金。緊接著幾周後，第三名被害人向警方報告涉及電子郵件詐騙的類似遭遇，在這起案件中，被騙女子共交出6萬6000美元。第四起案件中，一名女子向詐騙分子支付近2萬美元。

對於接連發生的詐騙案件，當地警方十分重視，查案過程中，警察找到嫌疑人郭忠坤的車輛，並跟蹤他與另一名嫌犯的活動軌跡，結果現場發現第五次錢款交接。警察攔下汽車，當場搜獲5萬美元現金，據稱，第五名受害者總共被騙約20萬美元的現金和加密貨幣。

法庭文件顯示，嫌犯郭忠坤、林霖目前已被拘留，保釋金是10萬美元。聯邦調查局（FBI）提醒消費者注意任何可疑電子郵件、以及電腦警告信息的真實性，並指出，任何合法公司都不會突然訪問顧客。人們如果認為自己是網路詐騙的受害者，都可以透過ic3.gov直接向FBI舉報；聯邦調查局在其網站上提供，如何發現常見詐騙和網路犯罪的相關資訊。

華人 駭客 FBI

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