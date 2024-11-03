王文祥夫婦 捐297萬助王嘉廉醫療中心擴展服務

王嘉廉社區醫療中心獲王文祥與王范文華夫婦捐贈297萬元，用於擴展亞裔及弱勢群體的醫療服務並提升設施與人員配置。（讀者提供）

王嘉廉社區醫療中心（Charles B. Wang Community Health Center）日前獲得華裔企業家王文祥（Walter Wang）與夫人王范文華（Shirley Wang）捐贈297萬元，用於擴展對亞裔 及弱勢社群的醫療服務。這筆捐款將用於醫療設施升級、增聘專業人員，並在法拉盛 （Flushing）增設眼科服務。

據了解，這筆善款將主要用於三大領域：翻新位於曼哈頓（Manhattan）華埠 （Chinatown）的兒科診室、在法拉盛設立全新眼科中心，以及在六個服務據點增聘醫護人員。醫療中心眼科主任羅世芸醫師指出，新設眼科中心將提供全面性檢查及預防護理服務，確保社區民眾，不論經濟狀況如何，均能獲得優質眼科醫療照護。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書Kaushal Challa表示：「王氏夫婦的捐助不僅能幫助我們升級服務設施，更能解決醫護人員短缺問題，以因應社區日益增長的醫療需求。」

位於華埠獲加街（Walker Street）125號的兒科部門將進行全面翻新，該部門每年服務量高達2.5萬人次。翻新工程包括重新設計10間診療室、更新檢查設備，並安裝新型空調系統，以提升就診環境品質。華埠健康診所基金會（Chinatown Health Clinic Foundation）董事局主席鄺理中醫師（Dr. Raymond Fong）感謝王氏夫婦的慷慨解囊，強調這筆捐款將為弱勢群體帶來深遠影響。

王文祥之父王永慶曾創辦台灣長庚醫院，為亞洲最具規模的醫療體系之一。王文祥夫婦亦曾捐助洛杉磯西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai），設立急診治療區及兒科手術主席職位。疫情期間，更向洛杉磯加州大學及西達賽奈醫療中心捐贈逾5萬個口罩。

除醫療外，王氏家族亦積極支持教育發展，曾向哥倫比亞大學（Columbia University）、布朗大學（Brown University）等多所知名學府提供獎學金及捐助。

王嘉廉社區醫療中心成立逾半世紀，在曼哈頓及皇后區（Queens）設有六處服務據點，每周七天為民眾提供內科、兒科、婦產科等全方位醫療服務，尤其著重服務亞裔及經濟弱勢群體。有意了解更多資訊者，可瀏覽www.cbwchc.org。