我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗批富士康設廠爭議 川普指拜登政府就業數字說謊

日光節約時間周日結束 周六睡前記得撥慢1小時

大谷翔平英語致辭 愛犬搶鏡球迷歡呼

洛杉磯訊
大谷翔平抱著愛犬在遊行巴士上（來自美聯社/Jae C. Hong）
大谷翔平抱著愛犬在遊行巴士上（來自美聯社/Jae C. Hong）

道奇隊1日在洛杉磯市中心舉行盛大慶功遊行，遊行巴士上，大谷翔平抱著愛犬「彈額頭」（Decoy）一同現身，引得大批球迷歡呼。

大谷通過翻譯表示：「被這麼多球迷包圍感覺無比震撼。今年是難忘的一年，我很高興能夠做出貢獻。」當被問到是否會像赫南德茲（Kiké Hernández）那樣脫衣慶祝時，大谷笑著用英文回答：「不，絕對不會。」

今日遊行恰逢傳奇左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的64歲冥誕，他於本次世界大賽開打前辭世，現場有許多老球迷為紀念他唱起了生日歌。

在隨後的球場慶典中，向來以日語發言的大谷用英語向道奇體育場內42458名觀眾致辭表示：「這真是太特別了，能到這裡真是榮幸。洛杉磯，恭喜！謝謝大家！」另一位來自日本的球星山本由伸也以英語向球迷說：「感謝你們，道奇球迷。」

慶典由饒舌歌手冰塊酷巴（Ice Cube）演唱代表作《It Was a Good Day》揭開序幕，總教練羅伯茲（Dave Roberts）在藍色圓形舞台上隨歌詞跳舞，現場氣氛十分熱烈。羅伯茲宣布：「你們想要遊行，我們辦到了，明年再來一次吧！”

隨著藍白色彩帶飛舞，道奇隊的代表曲《I Love LA》響徹體育場，球員們在舞台上互相擁抱祝賀，赫南德茲豪氣地對人群說：「還有誰在2020年代比我們贏得更多冠軍？絕對沒有！」

羅伯茲還特別介紹「單腿單肋作戰」的弗利曼（Freddie Freeman），意指他在受傷情況下仍奮戰不懈。弗里曼說：「我為了你們拼盡全力，這一切都值得，因為我們拿到冠軍了。我等不及明年再戰！」

市中心人山人海，盛況空前
市中心人山人海，盛況空前
代表道奇隊的藍白色彩帶飛舞（來自美聯社/Jae C. Hong）
代表道奇隊的藍白色彩帶飛舞（來自美聯社/Jae C. Hong）

道奇 羅伯茲 洛杉磯

上一則

黑五限時優惠！OSIM uDeluxe Max大天王按摩椅僅售$2,999，立即搶購！

下一則

華人粉絲花千元買黃牛票 只為一睹道奇球星風采

延伸閱讀

聽到這家電視台秒變臉 大谷翔平拒訪…3000萬網友吃瓜：太解氣了

聽到這家電視台秒變臉 大谷翔平拒訪…3000萬網友吃瓜：太解氣了
大谷翔平父親恭賀奪冠 笑稱傳LINE訊息被兒子無視

大谷翔平父親恭賀奪冠 笑稱傳LINE訊息被兒子無視
慶祝道奇奪冠 大谷翔平發愛犬「彈額頭」照萌翻粉絲

慶祝道奇奪冠 大谷翔平發愛犬「彈額頭」照萌翻粉絲
MLB／結婚+世界大賽封王 大谷翔平：最棒的一年 要再奪冠9次

MLB／結婚+世界大賽封王 大谷翔平：最棒的一年 要再奪冠9次
大谷翔平家鄉與托倫斯結盟

大谷翔平家鄉與托倫斯結盟
MLB／道奇封王商品賣破紀錄 最熱門選手是大谷翔平

MLB／道奇封王商品賣破紀錄 最熱門選手是大谷翔平

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
兇手井亦新衝入華人燒烤店，當眾人的面，行刑式射殺妻子王玲玲與另一名男子。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妻與他吃飯 華男行刑式射殺 庭審揭秘辛

2024-10-29 22:02
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
華裔女子Hannah Chea剝牡蠣賺取收入。（Hannah Chea Instagram帳號）

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

2024-10-30 16:38
曾在Costco銷售的冷凍華夫餅和凍乾罐頭正在被召回，存在李斯特菌感染風險。（示意圖取自Pexels）

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

2024-10-28 15:33
Prime會員還有很多隱藏福利。（記者王若然／攝影）

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

2024-10-29 22:42

超人氣

更多 >
4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持
「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸
享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事

享用機場貴賓室 旅遊專家說她絕不會做的5件事
歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難
有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退

有致癌風險？燕麥奶健康光環漸消退