大谷翔平英語致辭 愛犬搶鏡球迷歡呼

大谷翔平抱著愛犬在遊行巴士上（來自美聯社/Jae C. Hong）

道奇 隊1日在洛杉磯 市中心舉行盛大慶功遊行，遊行巴士上，大谷翔平抱著愛犬「彈額頭」（Decoy）一同現身，引得大批球迷歡呼。

大谷通過翻譯表示：「被這麼多球迷包圍感覺無比震撼。今年是難忘的一年，我很高興能夠做出貢獻。」當被問到是否會像赫南德茲（Kiké Hernández）那樣脫衣慶祝時，大谷笑著用英文回答：「不，絕對不會。」

今日遊行恰逢傳奇左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的64歲冥誕，他於本次世界大賽開打前辭世，現場有許多老球迷為紀念他唱起了生日歌。

在隨後的球場慶典中，向來以日語發言的大谷用英語向道奇體育場內42458名觀眾致辭表示：「這真是太特別了，能到這裡真是榮幸。洛杉磯，恭喜！謝謝大家！」另一位來自日本的球星山本由伸也以英語向球迷說：「感謝你們，道奇球迷。」

慶典由饒舌歌手冰塊酷巴（Ice Cube）演唱代表作《It Was a Good Day》揭開序幕，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）在藍色圓形舞台上隨歌詞跳舞，現場氣氛十分熱烈。羅伯茲宣布：「你們想要遊行，我們辦到了，明年再來一次吧！”

隨著藍白色彩帶飛舞，道奇隊的代表曲《I Love LA》響徹體育場，球員們在舞台上互相擁抱祝賀，赫南德茲豪氣地對人群說：「還有誰在2020年代比我們贏得更多冠軍？絕對沒有！」