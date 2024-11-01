道奇奪冠巴士遊行 10萬球迷洛城歡慶

道奇球隊巴士行駛中，贊助商Yaamava' Resort & Casino標識顯眼（截自FOX11電視台）

洛杉磯道奇 隊（Los Angeles Dodgers）於1日周五舉行盛大遊行以及球場慶典，明星球員大谷翔平 （Shohei Ohtani）及其他球星將現身與球迷共同慶祝道奇第八次奪得世界大賽冠軍。

七輛雙層巴士載著球員、家屬及教練團，自高速公路駛向遊行起點。他們乘坐的巴士側身正中印著贊助商Yaamava' Resort & Casino的標識，Yaamava'此前也贊助了世界日報洛杉磯社今年9月「嗨中秋嘉年華」。當日陽光燦爛，部分球員抽雪茄、喝啤酒慶祝勝利，也與塞車被困的司機們揮手致意。

巴士車隊原定11時到達市政廳，但因交通堵塞約11時15分才到達。隨後，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）登上球隊巴士致賀，開啟遊行。車隊從市政廳前的Gloria Molina大公園出發，遊行路線將歷時45分鐘，最終抵達5街與Flower街交界處。道奇體育場的慶祝活動將於中午時分開始，現場大螢幕將播放遊行實況，並迎接球隊抵達。部分活動門票收益將捐給洛杉磯道奇基金會做公益。

球隊表示，由於交通、時間及後勤考量，球迷無法同時參加遊行和球場慶典兩個活動。儘管如此，至少10萬身穿各式藍色道奇裝扮的球迷仍提前數小時聚集在市中心街頭，熱情迎接即將到來的盛典。多家主流電視台對慶典進行了現場直播，ABC7台主持人表示自己早已開始購買紀念品並展示了奪冠棒球帽，而福斯新聞台（FOX11）在直播途中出現了小事故，音軌一度切到了負責指揮現場空中攝影的話筒，這位攝影師見到鏡頭中停在公路一旁待命的救護車時，幽默地表示「這救護車是為了我的心臟」。