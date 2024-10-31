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道奇奪冠球迷狂歡變騷亂 洛杉磯12人被捕

洛杉磯訊
洛杉磯消防局（LAFD）調查員正在調查一輛遭民眾包圍焚毀的大都會捷運局巴士。美聯社
洛杉磯消防局（LAFD）調查員正在調查一輛遭民眾包圍焚毀的大都會捷運局巴士。美聯社

洛杉磯道奇隊10月30日贏得隊史第八座世界大賽冠軍後，全城陷入狂歡，但部分慶祝活動失控，演變為數起暴力與搶劫事件。一家耐吉（Nike）商店遭洗劫，還有公車險些被縱火。警方逮捕12人，包括6人涉搶劫、2人拒絕離場及4人涉竊盜，一名警員因傷送醫。

30日傍晚，大批球迷湧入洛杉磯市中心、東洛杉磯的Whittier Boulevard、以及道奇體育場（Dodger Stadium）周邊的Elysian 公園等地慶祝，旗幟飛揚，氣氛熱烈。然而，部分地區的活動逐漸失控，洛杉磯警局晚間9時宣布進入戰術戒備狀態。空拍畫面顯示，穿著道奇球衣的球迷佔據多個十字路口，揮舞旗幟，街頭還出現非法賽車甩尾轉「甜甜圈」，甚至燃燒輪胎的場面，當局被迫將東洛杉磯的集會列為非法活動。

洛市中心還發生了搶劫事件，一群暴民闖入Nike商店，搬走成箱商品，警方隨即拘捕6名嫌犯。晚間11時過後，騎警及多名防暴警員開始在市中心百老匯街（Broadway）與第五街（Fifth Street）一帶驅離人群。

洛杉磯警局報告指出，Sunset Boulevard與Echo Park Avenue都在午夜12時30分出現暴力事件，民眾包圍一輛大都會捷運局巴士試圖點火焚燒。捷運局官員表示，幸好司機和車上5名乘客在火勢蔓延前順利撤離。MTA事後發聲明譴責：「道奇奪冠後，我們的公車卻遭到惡意破壞，這樣的行為令人憤怒。」

暴民闖入Nike商店，搬走成箱商品。美聯社
暴民闖入Nike商店，搬走成箱商品。美聯社

洛杉磯 道奇 捷運

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