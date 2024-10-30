生死瞬間孩童將被火車撞 南加下班警察捨命相救

生死瞬間，警官奮不顧身沖上去救出孩子。

南加 內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）日前發生感人一幕，年幼孩童站在軌道上，快要被迎面駛來的火車撞上時，一名下班的警官奮不顧身沖上去，救出孩子。

（視頻來源：CBS電視台／記者邵敏後製）

根據CBS電視台報導，這起事件發生在10月初，地點位於雷德蘭市（Redlands）的一條鐵路交叉口，靠近Live Oak Canyon和San Timoteo。

事發時，警官Michael Castaneda在下班回家路上。視頻顯示，火車正在鐵路軌道上行駛，一名孩子當時就站在軌道上。眼看火車就要撞上這名孩童，Castaneda迅速衝過去抱起孩子離開鐵軌，一旁的火車疾馳而過。

回憶事發經過，Castaneda表示，當時看到一部汽車卡在軌道上，當欄桿降下時，他的車就停在這部汽車後面。「司機是一名母親，她被困住了，我知道需要盡快采取行動」。

Castaneda看到這名母親先從車里抱出一個孩子，並放在地上，然後回到車裡抱另一個孩子。但那時，火車已經非常接近，生死時刻只有幾秒鐘，「我聽到火車的鳴笛聲，對我來說，那就是比賽的開始」。Castaneda立刻衝上去，畫面顯示，他抱起地上的孩子撒腿就跑，母親則帶著另一個孩子朝相反的方向奔跑，火車最終撞向停在軌道上的白色汽車。