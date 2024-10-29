我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

MLB／洋基續命 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

這列清單買下來 Target超市 4人份火雞套餐不到20元

編譯陳盈霖／即時報導
大型零售商目標推出20美元以下感恩節四人份大餐。（目標百貨官網）
大型零售商目標推出20美元以下感恩節四人份大餐。（目標百貨官網）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，大型連鎖零售商目標（Target）28日提供「20美元以下四人份感恩節套餐」優惠。該零售商是繼沃爾瑪（Walmart）和Aldi之後宣布類似特惠，後兩家分別提供每人七美元與4.70美元的感恩節餐點。

目標提供的罐裝原料含量略高於競爭對手，消費者可透過目標網站購買，選擇送貨到府或至實體店提貨。這套餐點含一隻Good & Gather Premium冷凍幼火雞（最多重達十磅），每磅0.79美元。一袋Good & Gather馬鈴薯（五磅），2.89美元。一罐Del Monte切段青豆（14.5盎司），1.59美元。一罐Campbell's奶油蘑菇湯（10.5盎司），1.39美元。一罐Ocean Spray蔓越莓醬（14盎司），1.99美元。一盒Stove Top火雞填塞混合料（六盎司），1.99美元。一罐Heinz家庭風味烤火雞肉汁（12盎司），1.99美元。

上述食物稅前總價略低於20美元，比2023年感恩節優惠便宜約五美元。（若火雞重量達到16磅上限，總價將接近25美元）。Target Circle 360會員若於11月13日至16日期間訂購當日送達此套餐，還可獲得一份免費冷凍披薩，可於感恩夜（Thanksgiving eve）享用。

目標與沃爾瑪等大型零售商推出相當優惠的感恩節套餐，吸引希望以經濟實惠方式慶祝感恩節的消費者。與此同時，美聯社本月早些時候引述美國勞工部（Labor Department）數據指出，9月分通膨率降至三年來最低點之一。然而，儘管8月至9月食品價格僅上漲0.4%，但整體食物價格自去年來已上升1.3%，與疫情前相比上漲約25%。

零售商 沃爾瑪 勞工部

上一則

不用就虧了 Prime會員還有這些隱藏福利

延伸閱讀

Popeyes知名風味火雞回歸 輕鬆準備感恩節大餐

Popeyes知名風味火雞回歸 輕鬆準備感恩節大餐
加拿大感恩節為何在10月 他們都吃些什麼？

加拿大感恩節為何在10月 他們都吃些什麼？
11月大事紀：總統大選、感恩節和多收一張社安補助支票

11月大事紀：總統大選、感恩節和多收一張社安補助支票
寵物業務帶旺零售 沃爾瑪再開5個寵物服務中心

寵物業務帶旺零售 沃爾瑪再開5個寵物服務中心
養生／5高蛋白質食物 讓你一早飽腹又滿足

養生／5高蛋白質食物 讓你一早飽腹又滿足
Stanley不倒翁杯 沃爾瑪賣15元山寨版掀搶購

Stanley不倒翁杯 沃爾瑪賣15元山寨版掀搶購

熱門新聞

好市多20元會員費優惠限時回歸。（歐新社）

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

2024-10-28 19:22
洛杉磯華人夫婦1850萬巨額存款被騙。 (示意圖，取自Pexels)

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

2024-10-27 20:29
好市多是購買零食的好去處，提供種類豐富、量大的零食，健康又美味。（世說新聞團隊製作）

好市多好幾款健康零食 營養師也稱讚

2024-10-22 23:38
蒙洛公園市警局的Model Y警車。（蒙洛公園警局）

買特斯拉當警車 加州警吐槽中看不中用

2024-10-22 20:54
CDC 在今年的調查中發現的最髒遊輪是Hapag-Lloyd Cruises 運營的Hanseatic Inspiration。（示意圖取自Pexels）

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

2024-10-22 15:11
31--華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

2024-10-24 20:31

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個